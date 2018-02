Facebook rectifica y elimina las corridas de toros como motivo de denuncia de una foto

La polémica saltaba apenas hace unos días: Facebook había incorporado un nuevo motivo por el cual denunciar una imagen compartida a través de la red social. Desde hace poco, las corridas de toros y las cacerías estaban perseguidas en la plataforma.

Tras el revuelo inicial, parece que los de Mark Zuckerberg han decidido dar marcha atrás. Si bien hasta hoy mismo la red social equiparaba las corridas de toros a la pornografía, ahora la tauromaquia ha desaparecido de los posibles motivos a la hora de denunciar una imagen.

Hasta ahora, la red social permitía denunciar una imagen si los usuarios consideraban que "Es inapropiada, me molesta o no me hace gracia. Ejemplos: va en contra de mis ideas, se burla de mis gustos musicales o deportivos, muestra cacerías o corridas de toros".

En el momento de publicar esta noticia, esta opción aparece solo en inglés y en ella se dice prácticamente lo mismo. Sin embargo, las corridas de toros ya no aparecen en la frase.