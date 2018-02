Facebook se prepara para traer noticias de todo el mundo a tu móvil

Facebook sigue experimentando para llevar a sus usuarios las noticias que más les interesen y su proyecto ha avanzado un poco más: ahora, la red social ha comenzado a mostrar en su aplicación móvil cómo podrán verse los contenidos.

Así, según han compartido algunos usuarios han compartido algunos usuarios de Facebook, la red social estaría preparando un sistema para gestionar los ‘feeds’ de noticias a través de su aplicación móvil, de tal forma que cada uno pueda ver en su muro canales específicos según sus gustos y preferencias.

Facebook is adding customizable interest-based feeds. A newspaper made up of all the world's newspapers. pic.twitter.com/Ll7pib6Mb5