Facebook pondrá orden en tus recuerdos con la nueva opción 'Memories'

Facebook ha anunciado a través de un post en su blog corporativo la creación de “Memories”, un nuevo espacio donde pondrán en orden tus recuerdos y te dejará editarlos para que les puedas dar un toque más personal a posteriori.

¿El objetivo de este nuevo movimiento de la gente de Zuckerberg? Ni más ni menos que fomentar que los usuarios sigan compartiendo contenido original publicado en los muros, es decir: textos, imágenes, vídeos que en su día subieron y que ahora han quedado relegados en el ostracismo.

En “Memories”, que de momento está disponible únicamente para unos cuantos usuarios de la aplicación móvil, estarán disponibles las siguientes opciones:

1.- “Un día como hoy”: igual que lo que existe actualmente, es decir, tus posts pasados en un día en concreto y los eventos más importantes que publicaste y que coinciden en la efeméride.

2.- “Lo que hicieron tus amigos en este día”: en este caso, Facebook amplía un poco más el cotilleo y te dará la opción de saber lo que hicieron tus amigos en ese día en concreto en el que te encuentras pero de hace unos años.

3.- “Recuerdos”: En esta sección el usuario podrá ver las recopilaciones de imágenes y vídeos que Facebook hace por ti cuando llega una nueva temporada, cumples años en Facebook, en tu vida, cuando estás de aniversario, etc.

4.- “Recuerdos que te has perdido”: si no has visitado tus “recuerdos” en Facebook en un día en concreto esta opción te da la posibilidad de recuperarlos y volverlos a ver para que no se pierdan. Eso sí, solo con una semana de plazo.