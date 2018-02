Facebook y las demás redes sociales te hacen firmar, pero no avisan si cambian el contrato

Cuando te registras en una red social o en cualquier otro servicio de internet, la empresa que lo ofrece te hace firmar un acuerdo vinculante lleno de cláusulas que hablan de recopilar datos, usarlos para personalizar publicidad (y otras cosas que suenan aún peor) e incluso cederlos a terceros.

Te piden información a cambio de que utilices su web o su app de forma gratuita –a veces con publicidad- y tú aceptas, la mayoría de las veces sin leer los términos, condiciones y políticas de privacidad que estás suscribiendo al pulsar el botón.

No debería ser así. Lo suyo es que conozcas la letra pequeña y por eso nosotros te hemos querido echar un cable explicando de forma comprensible –es decir, sin lenguaje de abogados- los documentos legales de servicios tan famosos como Facebook, Twitter, Google, LinkedIn o WhatsApp.

Es un primer paso. Si has echado un vistazo a nuestras guías o has tenido el valor de leer los mamotretos originales, vas por buen camino. No obstante, tenemos otra mala noticia para ti: las empresas introducen modificaciones a menudo y, por el hecho de seguir utilizando el servicio, tú las aceptas. De nuevo sin saberlo, pero esta vez porque no te han avisado.

En lo que va de año, concretamente del 1 de enero al 4 de mayo, el 58,2% de los cambios en términos y condiciones y políticas de privacidad no han sido comunicados a los usuarios, según los datos del jurista TIC Jorge Morell, autor del blog Términos y Condiciones y colaborador de TecnoXplora en el citado serial sobre privacidad.

En lo que respecta a las diez redes sociales más populares del mundo, la cifra es aún más preocupante: el 70,6% de las modificaciones en sus documentos legales se han llevado a cabo sin que el usuario recibiera notificación alguna. Concretamente, 12 de las 17 variaciones se han producido sin su conocimiento.

¿Y qué red social es la que más trabajo ha dado a sus abogados? Facebook, de lejos, con siete cambios en lo que llevamos de 2014. Solo tres empresas de otros sectores han sido más activas que la plataforma de Zuckerberg: GoDaddy (22), Ryanair (15) y Fnac (9).

En total, para que te hagas una idea, se han efectuado 349 cambios en 18 semanas. De seguir a este ritmo, las políticas analizadas por Morell (más de 4.000) alcanzarán las 1.000 variaciones antes de que finalice el año. Se dice pronto...

Pero lo grave no es que introduzcan modificaciones –eso es algo razonable y normal-, ni siquiera que se produzcan demasiadas. Lo peligroso es que se haga sin comunicarlo -203 veces– y que nosotros, por el mero hecho de seguir entrando en esas páginas, aceptemos (porque así lo decía en el contrato que firmamos al principio, que es a menudo el mismo que enmiendan a posteriori).

“Si las normas privadas de muchos de esos prestadores de servicios son cada día más eficientes, e infinitamente más globales que las leyes nacionales, su naturaleza cambiante y poco transparente no es precisamente buena señal”, afirma Morell.

Y es que, queridos lectores, estamos firmando sin leer por encima de nuestras posibilidades y ahora, por si fuera poco, nos cambian el contrato cuando les da la real gana y sin decir ni pío. Hay que andarse con ojo.