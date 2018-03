No, Facebook no censura desnudos: el puritano es su algoritmo (y eso no es malo)

C. Otto | @ottoreuss | Madrid | Actualizado el 28/03/2018 a las 06:03 horas

No es el mejor momento de la historia para defender a Facebook. De hecho es el peor: entre las políticas de privacidad poco claras, la compraventa de datos, el hecho de hacer lo que le da la gana con tu timeline y permitir que entren en tu información quienes peor uso hacen de ella... a la red social de Mark Zuckerberg se le está cayendo un poquito el pelo. Y, la verdad, se lo tiene más merecido que nadie.

Estas críticas tampoco es que le resulten nuevas a Facebook. Ahora son más graves porque se están confirmando, pero hace años que la red social tiene a su alrededor una serie de sospechas que no gustan a nadie. Y una de las más famosas es que censura los desnudos artísticos o no pornográficos, especialmente los de las mujeres.

¿Está Facebook censurando contenidos?

No hay mes que no salgan noticias así: ahora Facebook borra un pezón de una foto artística, luego Facebook censura una performance de Femen, luego borra una foto de una mujer dando el pecho, luego la portada de Marisol en Interviú... En los últimos meses hemos tenido casos incluso de ¡censura de desnudos en obras de arte de hace varios siglos!

¿Se ha vuelto Facebook la red social más puritana del mundo? No, en absoluto. Al menos, no más que cualquier otra plataforma de internet. Y te lo vamos a demostrar analizando a qué se debe todo este revuelo y cómo se puede –más o menos– justificar.

Las cuatro claves de la 'censura' en Facebook

1.- ¿Está Facebook censurando pezones?

Cuando hablamos de que Facebook ha censurado una imagen de su red social porque aparece un desnudo, muchos se imaginan a un malvado ingeniero de Facebook revisando una a una todas las fotos del mundo y decidiendo que ese pezón aislado, por muy artístico que sea, es demasiado para su retorcida moral.

Pero no nos engañemos: todo se reduce a un algoritmo. Hace años que Facebook, al igual que desarrollaba el reconocimiento facial, hacía lo mismo con partes del cuerpo que considerase 'peligrosas'. Y los pezones femeninos y los genitales masculinos y femeninos formaron parte de aquella lista.

2.- ¿Y eso justifica censurar cualquier pezón femenino?

Claro, Facebook, entendemos que desarrolles cierta tecnología para evitar los desnudos, pero es que, ¡acabas de censurar la foto de un cuadro del Barroco que hasta los niños de 6 años pueden ver en sus libros de texto! ¿No es tremendamente exagerado?

Pues sí, sí que es exagerado. Pero esos algoritmos son automáticos, no pueden ir analizando todas las fotos con la precisión de un humano. Y piensa qué pasaría si esos algoritmos no existieran. ¿Lo imaginas? Exacto: Facebook se llenaría de porno. Y eso sí que pondría en serio peligro la convivencia de todos en la red social.

3.- ¿Y un punto intermedio?

Vale, ya comprendemos al 100% el funcionamiento del algoritmo de Facebook. Quizá podemos 'comprar' el argumento de que Facebook prefiere censurar por exceso que por defecto, pero, ¿no puede haber una solución intermedia? ¿No podría mejorar la precisión de análisis de su algoritmo para evitar censuras absurdas?

Si Facebook puede mejorar su algoritmo... solo lo sabe Facebook, nosotros raramente podremos saberlo. Ahora bien, Facebook sí puede mejorar en algo, y debe hacerlo cuanto antes: en la segunda revisión. Es decir, si te censuran un cuadro del siglo XVII por aparecer un desnudo y presentas una reclamación, ahí sí que suele intervenir el ojo humano de alguien de Facebook, y si es mínimamente razonable te levantará el 'castigo'. Pero lo siento, Facebook, esas revisiones te suelen llevar un tiempo considerablemente largo. Y hay que reducirlo a la de ya.

4.- ¿Y por qué solo los pezones femeninos?

Llegados a este punto, muchos colectivos se hacen la misma pregunta: ¿y por qué Facebook censura los pezones femeninos... pero no los masculinos? Y aquí, evidentemente, tienen toda la razón del mundo. Sin embargo, la respuesta es tan compleja como –quizá– desoladora.

Que Facebook 'censure' un pezón femenino y no uno masculino no es un capricho de esta red social, sino de toda la sociedad en su conjunto. No nos andemos con excusas: vivimos en una sociedad en que la mujer está cosificada y sexualizada. Si vemos un desnudo masculino en internet, las opciones de que ese hombre se represente cosificado y sexualizado serán ínfimas en comparación con los casos de las mujeres. Por eso (y sin entrar demasiado en construcciones sociales), ante los desnudos femeninos hay mucha más 'censura'.

Y no parece muy lógico que a día de hoy sigamos así, pero eso, por desgracia, no atañe solo a Facebook, sino a toda la sociedad.