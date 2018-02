Este verano olvídate de buscar wifi gratis: Facebook lo hace por ti

Facebook quiere seguir facilitándote la vida, al menos en su ideal de usuarios con vida feliz y por eso acaba de lanzar de manera global una funcionalidad que tenía escondida dentro de la aplicación para los teléfonos móviles: Find WiFi. Como su nombre indica, es un servicio para encontrar redes abiertas gratuitas a tu alrededor.

En un primer momento, esta funcionalidad fue introducida en unos pocos países y, tras ver el éxito que ha tenido tanto para la gente que está viajando como para aquellas zonas donde los datos móviles son escasos, Facebook ha decidido publicarla de manera global.

El funcionamiento es relativamente sencillo:

1. Abre tu aplicación de Facebook en el móvil

2. Ve a la sección 'Más'

3. Clica en 'Buscar WiFi'

4. Activa la pestaña para que te aparezcan los puntos WiFi más cercanos a ti

Sin embargo, no es oro todo lo que reluce. Para hacer que los negocios que están ubicados en las 'fanpage' den más datos a la red social, Facebook sólo muestra aquellos puntos WiFi que previamente se han registrado como tal.

Es decir, si tú eres el propietario de un negocio que ofrece WiFi a sus clientes pero no le has dicho a Facebook que tienes ese servicio, no aparecerás en el mapa de redes WiFi, por lo que a medio plazo podrías perder clientes... a no ser que avises a la red social.