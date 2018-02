Este 'bot' puede decirte qué tal luces en un selfie (pero igual prefieres no saberlo)

Antes de compartir un selfie en tus redes sociales puedes comprobar si está bien hecho. No se trata de verlo mil veces para ver si te gusta tu aspecto en la foto, sino que ahora es la ciencia la que puede aprobar o suspender tus autorretratos.

Todo, gracias a Selfie Bot, una cuenta de Twitter que le pondrá nota a tus selfies gracias a su algortimo. Según indican desde la cuenta, este ‘bot’ analiza los datos de una red neuronal en la que influyen más de 140 millones de parámetros para analizar con detenimiento los autorretratos.

Tras compartir por Twitter la foto que quieras analizar mencionando a este ‘bot’, la cuenta te responderá con una valoración de la imagen y la puntuación, que aparecerá en forma de porcentaje.

@deuskane looking at https://t.co/zHmdIl6LfI your selfie gets a score of 28.9%. That doesn't look very good.