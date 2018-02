España sanciona a Facebook por vulnerar la normativa de protección de datos

Facebook tendrá que buscarse la calderilla que tenga en los bolsillos para pagar la multa que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) le ha impuesto por valor de 1,2 millones de euros por, según informa la Agencia, dos infracciones graves y una muy grave de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD).

En concreto, lo que ha constado la AEPD, han sido los siguientes puntos:

1. Que Facebook recaba datos sobre ideología, sexo, creencias religiosas, gustos personales o navegación sin informar de forma clara acerca del uso y finalidad que le va a dar a los mismos.

2 Que Facebook no informa a los usuarios de forma exhaustiva y clara sobre los datos que va a recoger y los tratamientos que va a realizar con ellos, sino que se limita a dar algunos ejemplos.

3. Que los usuarios no son informados de que se va a tratar su información mediante el uso de cookies cuando navegan por páginas que no son de Facebook y que contienen el botón 'Me gusta', incluso cuando los usuarios no son miembros de la red social pero han visitado alguna vez una de sus páginas.

4. Que la política de privacidad de Facebook contiene expresiones genéricas y poco claras y obliga a acceder a multitud de enlaces distintos para conocerla

5. Que Facebook no elimina la información que recoge a partir de los hábitos de navegación de los usuarios, sino que la retiene y reutiliza posteriormente asociada al mismo usuario.

6. Y, por último, y en relación con la conservación de datos, que cuando un usuario de la red social ha eliminado su cuenta y solicita el borrado de la información, Facebook capta y trata información durante más de 17 meses.