La cuenta de Twitter de Edward Snowden: concienciación y gatitos

Con un sencillo –y archiretuiteado– “Can you hear me now?” ("¿Me oyes ahora?") entró Edward Snowden en el universo de Twitter. Algo más de dos años después de que sus filtraciones se hicieran públicas a través de The Guardian y The Washington Post, el exanalista de la NSA ha abierto su cuenta en una red social que sirve de altavoz a personalidades públicas de todos los colores.

Muchos se preguntaban por qué Snowden, todo un personaje y presumiblemente con mucho que contar, no estaba en Twitter. De hecho el astrofísico Neil deDrasse Tyson se lo planteaba directamente en una entrevista reciente. “Necesitas algo como un Twitter. ¿Algo como @Snowden, quizás? ¿Es algo que vayas a hacer?” El exanalista no se hizo de rogar. “Suena bien, creo que tenemos que hacer que ocurra”, apuntó.

Dicho y hecho. Y la cuenta se llama como sugirió Tyson. El astrofísico fue uno de los primeros en dar la bienvenida a Snowden y al único al que este ha replicado por ahora en Twitter, poniendo una nota de sentido del humor. “Gracias por la bienvenida. Y ahora que tenemos agua en Marte, ¿crees que comprobarán los pasaportes en la frontera?”, tuiteó Snowden, añadiendo que lo preguntaba de parte de un amigo.

Parece que la ironía será uno de los ingredientes que pueblen la cuenta de Snowden, que al ser preguntado por Tyson si se mantenía ocupado señaló que aún tenía tiempo para ver fotos de gatitos (el animal al que adoran los programadores). Aunque al mismo tiempo dio una pista de sus actividades actuales.

Por qué ahora una cuenta de Twitter

Snowden sugirió que la Fundación Freedom of the Press, de la cual es director, es lo que realmente le mantiene ocupado. Este proyecto sin ánimo de lucro tiene como objetivo apoyar y defender un periodismo que se dirija al interés público, según se puede leer en su web. La organización se creó antes de las filtraciones de junio de 2013 y el exanalista se unió a ella medio año más tarde.

Uno de los fundadores de Freedom of the Press es Daniel Ellsberg, también exanalista, en este caso de las Fuerzas Armadas de EEUU, que en 1971 filtró unos documentos comprometedores para el gobierno estadounidense en relación con la Guerra de Vietnam. También es una de las primeras personas a las que Snowden ha mencionado en Twitter y su primera foto en la red social es de una conversación con Ellsberg.

Fetichismos aparte, la involucración de Snowden en Freedom of the Press se antoja intensa. La nueva cuenta de Twitter podría servir como altavoz a los proyectos de la organización: qué mejor amplificador para su labor que el millón de seguidores –y esto solo en un día– que Snowden ha logrado con un puñado de tuits.

Por el momento el responsable de que se hiciera público el programa PRISM no puede volver a Estados Unidos, donde tiene pendientes cargos que podrían meterlo durante 30 años en la cárcel (el gobierno estadounidense le ha asegurado que no lo ejecutarán, eso sí). Desde que Snowden abandonó su país –no sin antes descargarse 1.700 documentos secretos– , y tras un breve paso por Asia, ha vivido en Moscú, pidiendo como condición la garantía de un juicio justo para su regreso a Estados Unidos.

La cuenta de Twitter se paró el primer día con siete tuits. No parece que vaya a desparramar mensajes a diestro y siniestro, pero antes de esta primera andanada el exanalista pinchó a sus amigotes del servicio de inteligencia.