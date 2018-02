La cruzada de una violinista por echar a los pervertidos de Instagram

La protagonista de esta historia es Mia Matsumiya, una joven estadounidense de origen japonés cuyo padre, según su propia descripción, es un “científico loco” que la utiliza como “cobaya humana” (y ella encantada). Tocaba en una banda llamada Kayo Dot y tenía multitud de admiradores, que le dejaban comentarios en su antiguo blog, su MySpace y, más adelante, sus diversos perfiles en las redes sociales.

La música y la ciencia son dos de sus pasiones, pero su biografía en Instagram no está centrada en ese aspecto: “1,45 metros. Violinista e imán de pervertidos. He recopilado más de 1.000 mensajes de personas repugnantes, bichos raros y fetichistas durante los últimos 10 años. Ahora he decido publicarlos todos”.

Esta declaración de intenciones y el propio nombre de la cuenta (perv_magent) lo dicen casi todo. Más de 70.000 seguidores en el momento de escribir estas líneas respaldan su iniciativa.

