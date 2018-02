Confide: el chat efímero a prueba de espías que supera a Snapchat

Hay tantas redes sociales y tantos chats, tantas aplicaciones 'nuevas' que no aportan nada y tantos plagios baratos de los titanes de la industria que a veces perdemos la esperanza de encontrar algún servicio realmente innovador. ¿Otro chat? Uf, qué pereza. Seguro que es más de lo mismo. Ya he puesto mis datos personales en manos de un montón de empresas, no pienso registrarme en uno más...

Esta sensación, que se está convirtiendo en un sentir generalizado, se acrecienta con cada escándalo de privacidad, con cada ataque informático a los servidores de una compañía que acaba en robo masivo de contraseñas, números de teléfono y de tarjetas de crédito de cientos de miles de usuarios. Ya no se libra ni uno. Ni Snapchat, que hasta hace cuatro días era esa 'app' para amantes de la privacidad donde los mensajes se autodestruyen. ¡Tururú!

Por eso resulta refrescante, casi conmovedor, toparse de cuando en cuando con una propuesta diferente y que parece atajar de veras los problemas de sus competidores. Es el caso de Confide, una nueva app de mensajería efímera que coge el toro de la privacidad por los cuernos sin renunciar a una interfaz amigable y una experiencia de usuario gratificante (cosa que no sucede con según que chats criptográficos alternativos).

“Creemos que el concepto de registro digital permanente es una locura”, afirman los creadores del servicio. “¿Por qué tienen que estar pululando de por vida todas nuestras comunicaciones online, con copias diseminadas y almacenadas en las bandejas de entrada de la gente y en diversas 'nubes'? Imagina que todo lo que dices (con palabras, oralmente) fuera almacenado de esta forma y las personas con las que hablas tuvieran una copia”, dicen. Efectivamente, no tiene sentido.

Por eso ellos han desarrollado un sistema de mensajería instantánea verdaderamente confidencial y 'off-the record', que se parece a Snapchat en su planteamiento inicial, pero le da unas cuentas vueltas en privacidad y seguridad cuando te paras a mirar los detalles. La idea es muy sencilla: envías algo a alguien, le llega (sin complicaciones), lo lee (sin posibilidad de guardar copia) y se autodestruye. De la forma más simple y efectiva.

Acaba de nacer y ya es, de lejos, la mejor aplicación de mensajería efímera por varias razones que analizaremos enseguida. Solo le falta una cosa para medirse de igual a igual con el chat por el que Facebook ofreció 3.000 millones: las fotos. Los mensajes que se envían a través de Confide, de momento, son solo texto. He ahí su talón de Aquiles y lo que tendrán que mejorar en el futuro si quieren apelar a un público masivo. Lo demás, lo tienen casi todo.

¿Qué no están tus amigos? ¡Qué importa!

El primer gran acierto de Confide es que no sincroniza tu agenda de contactos, al menos como lo hacen la gran mayoría de los chats. No necesitas el número de teléfono del destinatario para enviarle un mensaje, ni tienes que dar el tuyo. Todo se gestiona a través del correo electrónico. Cuando inicias una comunicación, el receptor recibe un email que le invita a descargar la 'app'. Si no lo hace, evidentemente, no podrá leerlo, pero no hace falta que la tenga instalada de antemano ni tendrás que enviarle previamente una invitación. Esto es más seguro (porque ya han birlado números de teléfonos a otras 'apps' en más de una ocasión) y también más cómodo.

Vísteme despacio, que tengo prisa

Las fotos de Snapchat se autodestruyen tan rápido que a menudo no te da tiempo a verlas como Dios manda. Eso con Confide no pasa. Cuando el destinatario abre el mensaje tiene todo el tiempo del mundo para verlo, pero tendrá que hacerlo de una sola vez, eso sí, porque en cuanto lo cierre desaparecerá sin dejar huella.

Adiós al truco del 'pantallazo'

Los 'snaps' no son tan efímeros como parece. El receptor puede capturar la pantalla con su móvil o sacarle una foto con otro terminal y guardarla para siempre. Por lo tanto, la promesa de autodestrucción solo se cumple si el destinatario es honrado o carece de interés en conservarlo. En Confide, la propia mecánica de lectura –que es el elemento más innovador de la app– impide que esto ocurra.

Cuando te llega un mensaje, todas sus palabras están cubiertas por un bloque opaco, de tamaño aleatorio (para que no puedas adivinar el número de caracteres). Para desvelarlas, tendrás que deslizar el dedo sobre ellas, una a una, con lo que jamás se visualizará en pantalla el texto completo. Si quisieran conservarlo, tendrían que sacar multitud de 'pantallazos' y después recomponer el mensaje. Pero esto es imposible: al primer intento de captura el mensaje se cierra automáticamente, se elimina del dispositivo y el emisor recibe una alerta de las intenciones de su interlocutor. Simplemente sublime.

A prueba de espías

Confide cifra los mensajes de extremo a extremo, por lo que solo emisor y receptor pueden acceder al contenido (solo sus terminales saben cómo descifrarlo). Si alguien lograse interceptarlos, no leería nada (a no ser que rompa el cifrado). Además, a diferencia de casi todos los servicios de la competencia, los mensajes no se almacenan en los servidores de la compañía. Y si no están ahí, ningún servicio de espionaje, por muy estadounidense que sea, puede exigir que se los entreguen.

Acuse de recibo

Cuando el destinatario acaba de leer el mensaje (y, por tanto, se autodestruye) recibes una notificación. En esto le lleva la delantera a WhatsApp y su 'doble-check', que solo te indica que la conversación ha sido abierta y puede dar lugar a malentendidos.

Así que, sí, nos gusta Confide. Cumple lo que promete y corrige los errores flagrantes de sus más directos competidores. Le faltan, como ya hemos dicho, las imágenes, y la versión para Android, que está en camino. De momento, ya puedes descargarla gratis si eres seguidor de la manzana mordida. ¡Qué la disfrutes!