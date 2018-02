¿Cómo de inteligentes son tus tuits?

Lo primero que deberíamos hacer es definir a qué llamamos un tuit inteligente. Vamos a intentarlo. El diccionario de la RAE no aporta mucho en este sentido, así que habremos de recurrir a Google. Buscamos y la respuesta es un puñado de páginas que recopilan mensajes como este:

“También el tonto tiene a veces inteligentes pensamientos, solo que no se entera”

Interesante... Hay otras menos apropiadas, pero hemos escogido esta. No todas cumplen, por cierto, con la limitación de 140 caracteres, pero no dudamos por ello de la inteligencia del dueño de la web. Simplemente nos resignamos: no tenemos ni idea de lo que es un tuit inteligente, ni sabemos cómo identificarlo. Afortunadamente, hemos encontrado una herramienta que lo hace por nosotros.

Se llama BeakScore y es una web extremadamente sencilla que analiza las publicaciones de un perfil de Twitter puntuando la inteligencia que derrocha el propietario ¿En qué se basa? En el reputado índice SMOG, que mide los años de formación académica que necesita el lector para entender un texto ¿Es un texto para niños de primaria? ¿Para pillarlo hace falta un doctorado? Básicamente eso.

Aunque su función original no era analizar tuits –fue introducido en 1969 para examinar la información que los hospitales dan a sus pacientes-, se trata de una fórmula matemática ampliamente utilizada para evaluar la legibilidad de páginas web, así que podemos dar por buenas las conclusiones de BeakScore (a falta de otras mejores).

Entre las cuentas analizadas destaca la del Dalai Lama, que puntúa con 12.1, solo por debajo de tres cuentas dedicadas a la divulgación. Para entender sus mensajes hace falta un nivel equivalente a segundo de bachillerato. Concluimos por tanto que tirar de filosofía, sobre todo si es oriental, refuerza la imagen de intelectual en Twitter, pero menos que ser un científico erudito.

¿Algún famoso en la lista de los más zopencos? Pues sí, también: ahí está Justin Bieber con un penoso 3.9 y tuits tan profundos como “:)”, a la altura de un niño de cuarto de primaria. Lo breve si bueno, dos veces bueno, salvo que quieras parecer un tipo inteligente en redes sociales.

'In Spanish, please'

De cara a nosotros, usuarios de la lengua de Cervantes, BeakScore tiene un problema: solo funciona con textos en inglés. De poco sirve que preguntemos a la herramienta por Mariano Rajoy, porque casi todo lo escrito en español puntúa demasiado alto. Entonces, ¿nos vamos a quedar con las ganas de saber lo inteligentes que son nuestros compatriotas? No del todo...

Todavía no se ha decidido nadie a construir una aplicación en base a ella, pero la prueba de legibilidad del profesor Fernández Huerta está disponible en internet para todo el que desee medir sus fuerzas. Aquí una calculadora. Eso sí, tendréis que utilizar un texto un poco más largo que un tuit, porque los mensajes de 140 caracteres puntúan todos con el máximo (100 puntos, que equivalen a la legibilidad absoluta).

Las pruebas os las dejamos a vosotros, pero sí vamos a despejar la incógnita que hemos sembrado. El discurso íntegro del presidente del Gobierno en el último Debate sobre el estado de la nación puntúa con un 79,1. “Relativamente fácil” según la descripción de la prueba. Apto para niños si volvemos a la terminología de BeakScore.

¿Y tus tuits? ¿Son más inteligentes que los de un estudiante de primaria?