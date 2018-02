Cinco volantazos de Google para que tengamos su red social hasta en la sopa

“Pues parece que en Google+ hay cada más movimiento, ¿no?”. Esa pregunta... De vez en cuando alguien la formula y no sabes qué contestar. Normalmente acabas diciendo algo como “sí, parece que sí, pero... ¿Tú la usas?”. La respuesta es automática: “Hombre, estoy tratando de meterme, qué remedio”. ¿Y eso? ¿Qué remedio? Vaya, resulta que Google está consiguiendo su objetivo: acabaremos usando su red social por pura insistencia. Nos guste o no. Por lo civil o por lo criminal.

Sigamos pues con nuestro diálogo de bar. Probablemente tu interlocutor alegará que, tal y como están las cosas, o utilizas Google+ o el todopoderoso buscador te acaba castigando. Tampoco es tan así, pero una cosa es más que cierta: la 'gran G' está tomando muchas decisiones en una misma dirección. Básicamente, si quieres sacar todo el jugo a sus servicios, antes o después acabas viéndote obligado a utilizar tu cuenta en la eterna “ciudad fantasma” (que ya no lo es tanto).

¿No sabes a qué nos referimos? Seguro que sí. Solo necesitas que te refresquemos un poco la memoria:

Comentarios en YouTube

Es el más reciente y uno de los más polémicos 'volantazos' que ha dado Google para fomentar el uso de su red social. Desde hace unos días, si quieres dejar un comentario en un vídeo de YouTube tendrás que utilizar para ello tu perfil de G+. Además, te dan la tabarra de lo lindo para que cambies tu nombre de usuario (anónimo, cómodo, al que ya estás acostumbrado...) por tu nombre real, que es el que utilizas en la red social.

La medida no ha gustado demasiado a los puristas de la plataforma, incluido uno de sus fundadores, Jawed Karim, que opina lo siguiente: “¿Por qué c**o**s necesito una cuenta de Google+ para comentar un vídeo?”. Claro, conciso y bastante en línea con la opinión del común de los mortales que campan a sus anchas por YouTube, protegidos por el anonimato. ¿Acaso no voy a poder 'trolear' al personal sin que sepan quién soy? Entonces, ¿para qué narices quiero usar YouTube?

Adiós a Google Reader y las portadas personalizadas de iGoogle

Uno de los puntos fuertes de Facebook, y sobre todo Twitter, es su enorme potencial como herramientas para la difusión de noticias. De hecho, el 20% de las 'breaking news' aparecen antes en la red de microblogging que en los medios tradicionales y esto es un factor de peso para los anunciantes, que cada vez tienen más en cuenta estas cuestiones para decidirse por uno u otro de los contendientes de la gran guerra por la publicidad online (sobre todo la móvil).

Google lo sabe y por eso ha decidido concentrar todos sus esfuerzos en este terreno en Google+, dejándonos por el camino sin herramientas como el popular Reader (menuda la que se formó cuando lo cerraron) o las portadas personalizadas de iGoogle.

Integración de todos los servicios de comunicación en Hangouts

No hace tanto que GTalk, uno de los servicios de mensajería más populares del mundo, se integró con el resto de herramientas de comunicación de Google en Hangouts, una aplicación multiplataforma para dominarlas a todas y que tiene su punto de partida, cómo no, en G+. Antaño era el nombre de la función de videconferencias de la red social, competencia directa de Skype, pero ahora lo es todo: desde un rival de WhatsApp en los dispositivos móviles hasta una herramienta de trabajo herencia de GTalk, pasando por el chat de Google+ que se mide de tú a tú con Facebook Messenger.

Vale, tú sigues usándola desde un programa para ordenador o desde la app, sin pasar por G+, pero ¿has probado a abrir tu cuenta? Efectivamente, allí también están tus conversaciones, así que en la práctica estás utilizando la red social de Google.

Google Authorship y la magia del posicionamiento

El mundillo periodístico anda revolucionado porque, de un tiempo a esta parte, si no estás en Google+ no existes (o eso dicen). Hay investigaciones que demuestran que el número de +1 de una noticia afecta a la posición en que aparece en los resultados de búsqueda de Google, pero también hay otras que dicen que no es para tanto y que en realidad casi ni se nota (incluso lo han negado responsables de la propia compañía). Será pues que depende del día y de la noticia.

En cualquier caso, la propia Google aconseja a los periodistas que sean activos en G+, que se involucren en las comunidades, que abran páginas para compartir las publicaciones de sus cabeceras y que integren Authorship en sus medios y blogs. Por si acaso, quien más y quien menos ya lo está haciendo.

Búsqueda de 'hashtags'

Recientemente Google incorporó los 'hashtags' (etiquetas que se utilizan en las redes sociales para agrupar mensajes sobre un mismo tema) a sus búsquedas. Ahora puedes introducir #loquesea (bueno, lo que sea no, en realidad solo funciona con hashtags muy concretos) y en la columna derecha de la página de resultados te aparecerá un módulo con los mensajes más virales de... ¿Twitter? ¿Facebook? Más bien no. Se supone que se mezclan todas, pero en la práctica solo salen los de Google +.

Nota para avispados: parece que solo funciona en la versión estadounidense, así que ahí va un pantallazo para que veáis que no nos lo sacamos de la manga.

Y esto son solo los cinco 'volantazos' más sensibles, porque si empezamos a ponernos quisquillosos nos podemos tirar todo el día hablando del tema y no es plan. Al fin y al cabo, todo viene de la pregunta de un amigo: “Pues parece que en Google+ hay cada más movimiento, ¿no?”. Ahora que ya podemos responder con argumentos diremos que sí. La red social de la 'gran G' está despertando a base de alarmas, bofetones y cubos de agua. Te guste o no, acabarás utilizándola, si es que no lo estás haciendo ya.

Pero, oye, no tiene por qué ser algo negativo. Igual ahora que es la llave a otros servicios de Google sí que nos resulta útil y mantener activo un perfil tiene todo el sentido del mundo. La pregunta es: ¿acabará Google+ sustituyendo a la propia cuenta de Google? ¿Lo ha hecho ya y todavía no nos hemos dado cuenta? ¿Los usuarios lo son realmente de la red social o están mezclando churras con merinas? Hazle estas preguntas a tu amigo, a ver qué opina. Ya tenéis charla para rato.