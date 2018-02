Cinco signos de que Google+ se encuentra al borde de la muerte

Nació con el sambenito de red social fantasma y ahora es poco más que un muerto viviente. Está ahí, tienes una cuenta porque casi es imposible no tenerla, pero no participas de forma activa en la comunidad ni sabes con certeza cómo funciona. Si tu profesión está relacionada de alguna forma con la Red, habrás oído alguna vez que ser activo en Google+ mejora el posicionamiento de tus páginas (el famoso SEO), pero tampoco estás muy seguro –nadie lo está– de que sea cierto.

El caso es que te olvidas de que existe hasta que, de cuando en cuando, te llega alguna notificación al teléfono (si eres usuario de Android) o al correo electrónico. Llevas meses o años sin actualizar tus círculos y podrías vivir perfectamente sin ella. De hecho, ni siquiera te has dado cuenta de que está muriendo lentamente. Parece que Google está tirando la toalla y ha decidido que una retirada silenciosa a tiempo es lo más parecido a una victoria a lo que pueden aspirar.

¿No estás de acuerdo? ¿Piensas que estamos exagerando? ¿Crees que no caerá esa breva? Aquí van algunos indicios.

Reorganización y salida de Vic Gundotra

El capitán ha abandonado el barco y la tripulación se está embarcando en nuevas misiones. El hombre que ha dedicado casi ocho años de su vida a Google+ anunció su salida el 24 de abril. “Es hora de empezar un nuevo viaje”, admitió Gundotra sin dar más detalles sobre su destino o sus planes para el futuro. Con su marcha la red social pierde un incansable valedor y mucho peso dentro de la estrategia de Google. Es más, puede que ya lo hubiera perdido y que a ello se deba su renuncia.

Tanto es así que, según TechCrunch, la firma con sede en Mountain View está reasignando a buena parte de los trabajadores involucrados en el desarrollo de Plus -unos 1.000 o 1.200-. “Básicamente, el talento está abandonando el reino de Google+ y se marcha a Android”. Los que se queden trabajarán en “el desarrollo de 'widgets' para sacar partido a Google+ como plataforma, en lugar de centrarse en G+ como un producto integral”.

Sus mejores funciones están cobrando vida propia

Una parte de los ingenieros reasignados seguirán trabajando en las mismas herramientas que hasta ahora, solo que cada vez tendrán menos que ver con Google+. Las funciones más interesantes de la red social, especialmente Hangouts y Photos, están triunfando 'a pesar de' y no 'gracias a' su presencia en Plus. Ha llegado la hora de soltar amarras.

Ya no va a estar hasta en la sopa

Otra de las revelaciones de TechCrunch tras la salida de Gundotra: el gigante tecnológico se ha cansado de forzar la situación y de empujarnos sin éxito hacia su red social. Se acabó lo de obligarnos a usar Google+ para algo tan poco relacionado como dejar un comentario en YouTube y poco a poco se irán independizando los servicios que ahora están integrados (salvo Gmail, al menos de momento).

Adiós al botón de login

Lo supimos la semana pasada. Algunos desarrolladores que tienen en sus páginas el botón para identificarse usando Google+ han recibido un mensaje que les avisa de la posibilidad de sustituir ese login por otro más genérico: “acceder con Google”. Ahora no es rojo, es azul ¿Aún te queda alguna duda de que están guardando la red social en un cajón?

La competencia cada vez es más dura

Plus nació para plantar cara a Facebook en un momento en que parecía que se iba a comer el mundo –Google incluida-. Crecía, crecía y no paraba de crecer engullendo parte del pastel publicitario que alimenta al todopoderoso buscador. No podían permitirlo y se lanzaron a por lo social a la desesperada. Sin embargo, la red de Zuckerberg ha seguido ascendiendo (ya hay quien dice que ha tocado techo) y la 'gran G' sigue siendo igual de enorme.

Ni Facebook representa una amenaza para Google –al menos no de la envergadura que algunos presagiaban- ni Google+ representa una amenaza para Facebook, que se está asegurando el futuro con adquisiciones multimillonarias de empresas que, como WhatsApp, estaban en la lista de la compra de los de Mountain View.

Unas veces se gana y otras se pierde.