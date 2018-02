El CEO de Twitter explica por qué ves tuits de gente a la que no sigues

Es probable que, desde hace unas semanas, tu 'timeline' de Twitter te muestre tuits de gente a la que no sigues. En tu cronología de la red social del pajarito, comenzaron a aparecer tuits que aquellos a los que sigues habían marcado como 'favorito'.

Esta nueva característica de Twitter no tardó en crear polémica, por lo que desde la red social se ha explicado algo más esta función, aunque ha sido el propio Dick Costolo, CEO de la compañía, el que ha tenido que aclarar ciertos aspectos de esta novedad.

Costolo ha explicado a través de su cuenta de Twitter que esos tuits que aparecen en tu cronología y que han sido tuiteados por alguien a quien no sigues se muestran cuando refrescas dos veces seguidas tu 'timeline' y Twitter no tiene nada para mostrarte.

@YS @mjbiren you get favorites when you pull-to-refresh 2x and we have no new tweets from follows both times.