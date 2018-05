De la bandera arcoiris al ‘Yo sí te creo’: las otras apps de Facebook que también cogen tus datos

C. Otto | @ottoreuss | Madrid | Actualizado el 11/05/2018 a las 10:05 horas

Ha pasado varias veces. De repente, en alguna parte del mundo ocurre un terrible atentado terrorista y todos, en mayor o menor medida, nos acabamos solidarizando. Y en un momento dado descubres que uno de tus contactos de Facebook ha cambiado su foto de perfil: ahora incluye un lazo negro, la bandera del país en cuestión o algo similar.

Como descubres pronto, esa persona no se ha tirado un rato en Photoshop editando su foto de perfil, sino que lo ha hecho desde el propio Facebook, usando una aplicación interna que te cambia la foto en cuestión de segundos. Lo habrás visto en más ocasiones: con la bandera arcoiris, con el apoyo a una causa solidaria o con cualquier otro tipo de ciberactivismo.

Se están quedando con tus datos

La causa parece noble... siempre que no seas consciente del posible peligro que está entrañando esa acción. Porque cambiar tu foto de perfil en pocos segundos tiene un coste en el que no has caído, y ese coste suelen ser tus datos personales.

Y es que la mayoría de estas aplicaciones no incluyen causas solidarias en tu foto de perfil por pura filantropía. Si te fijas, para cambiar tu foto concederás ciertos permisos a esa app, y ahí está la trampa: le estarás dando acceso a tu perfil, a tus fotos, a tu correo electrónico e incluso a tus contactos de la agenda del móvil. Si te despistas, incluso podrá realizar publicaciones en tu perfil de Facebook, ya que le has dado permiso para ello.

Tu ciberactivismo como negocio

Y así es como tu ciberactivismo se convierte en un negocio redondo. Porque aparentemente esa aplicación tan solo va a cambiar tu foto de perfil, pero lo cierto es que tiene muchísima más información sobre ti. Y a estas alturas de la película ya sabes que tu información, bien usada y unida a la de otros cientos de miles de usuarios, puede valer oro, ¿verdad?

Si quieres poner fin a esto, te recomendamos que solo uses aplicaciones que hayan usado su marco de fotos a través de Camera Effects Platform, la herramienta oficial con la que Facebook permite a este tipo de apps modificar fotos, asegurándose antes de que no recopilan de tu perfil más información de la necesaria.

¿Dónde te has logueado con Facebook?

El peligro no acaba ahí. Párate a pensarlo: ¿en cuántas webs externas te has registrado usando tu identificador de Facebook? Registrarse desde cero en una web suele ser bastante tedioso, así que hacerlo a través de tu perfil de Facebook siempre te ahorra unos cuantos minutos que, de otro modo, estarían desaprovechados.

Pero aquí también estás cometiendo un error. ¿Eres consciente de que, cuando te registras en una web a través de tu usuario de Facebook, le estás dando a esa web la información de tu perfil? ¿Sabes que esas webs pueden acabar recopilando toda tu información y segmentándola? ¿Alguna vez te ha llegado a Facebook una notificación claramente publicitaria? Pues ya sabes de dónde ha salido esa información.

Como ves, a veces las cosas sencillas acaban siendo bastante más complicadas de lo que parecían, así que te vamos a dar un consejo: piénsatelo dos veces antes de dar acceso a tu perfil de Facebook a según qué plataformas. Lo acabarás agradeciendo.