Así serán los comentarios con fondos de colores que Facebook ya está probando

Por el momento no hay ningún tipo de anuncio en la Press Room de Facebook ni ninguna fecha oficial en la que estos cambios comiencen a instaurarse, aunque no sería de extrañar que Facebook lo fuera incorporando poco a poco sin que los usuarios se percataran, como han hecho con el reciente cambio de diseño de los 'me gusta' o el redondeo de las fotos de perfil.

Esta nueva decoración en los comentarios ha sido descubierta por el usuario de Twitter @absoluut y recogida por 'The Next Web', quienes tras preguntar a Facebook pudieron obtener una escueta respuesta oficial: “Estamos siempre explorando nuevas formas que conecten a la gente y mantengan conversaciones, por lo que estamos probando nuevas funciones en los comentarios”.

@MattNavarra Have you seen this colour comment A/B test yet? pic.twitter.com/68YZzQrSJm