Así recopila datos tuyos Facebook aunque no tengas una cuenta en su red social

Facebook sigue campeando como puede el temporal desatado por el escándalo de Cambridge Analytica y el resto de aplicaciones que recogían datos de los usuarios para fines más que dudosos. Su director de Gestión de Producto, David Baser, ha salido a responder las preguntas que Mark Zuckerberg no pudo contestar en su comparecencia de la semana pasada en el Senado de los Estados Unidos, y algunas son más que sorprendentes.

Por ejemplo, en un post publicado en la sala de prensa de Facebook, Baser admite que Facebook recoge datos de los usuarios de internet, aunque estos no hayan pasado nunca por Facebook. ¿Cómo lo hace? Según explica el propio Baser, mediante cuatro mecanismos, cada cual con una función distinta de cara a Facebook:

1.- Plugins sociales: como los botones de compartir que están en casi todas las páginas webs y ayudan a los usuarios a compartir el contenido en Facebook.

Aquí Facebook utiliza tu IP, la información del navegador que estás utilizando, así como la dirección de la web o app que estás visitando para poder hacer funcionar ese plugin. “Las cookies y los servicios de identificación hacen que podamos saber si ya estás logueado y que sea más fácil que puedas compartir contenido”, explica Baser.

2.- Facebook login: que permite entrar a determinada página web a través del usuario y contraseña de Facebook.

3.- Facebook Analítica: ayuda a las páginas webs y aplicaciones a entender mejor cómo los usuarios utilizan sus servicios.

En este caso, tu IP le llega a Facebook para saber la lista de países desde donde está entrando la gente, así como los datos de los navegadores. Con las cookies también pueden saber los datos de visitantes únicos a un site y puede reconocer a usuarios en función de sus datos demográficos y geográficos.

4.- Publicidad de Facebook: muestra anuncios de Facebook y también le da a los editores la posibilidad de conocer mejor la efectividad de sus anuncios.

Según comenta Baser en su texto, "cuando visitas un sitio o una aplicación que usa nuestros servicios, recibimos la información incluso si has salido de la sesión de Facebook o no tienes cuenta de Facebook. Esto es debido a que otras apps y sitios no saben quién está usando Facebook". "Necesitamos saber dónde enviar la publicidad correcta en cada momento, para lo que tenemos que saber qué sistema operativo o qué navegador está usando cada usuario cuando entra a una web", añade.

A través de estos cuatro mecanismos, que están ahí, aunque no te des cuenta, Facebook recopila una serie de datos, seas o no “cliente” de la red social, que va a sus servidores, donde los utilizan a su antojo para continuar con su negocio. En su descargo, Baser también escribe que otras páginas web populares, como Twitter, Pinterest y LinkedIn tienen botones similares que hacen lo mismo.