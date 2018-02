Así contestamos en LinkedIn a la pregunta más habitual de una entrevista de trabajo

Una habitación más bien diáfana, no muy grande, con unas paredes blancas mortalmente aburridas, una estantería baja prácticamente vacía sobre la que reposan dos libros de contabilidad jamás abiertos y a su lado una mesa. Detrás se sienta un tipo gris, con barba de varios días y gafas de culo de botella, tan inmóvil que parece formar parte del descrito mobiliario. Te saluda.

“Buenos días”, dice. “Buenos días”, respondes. “¿Viene usted por el puesto de trabajo?”. No, si le parece vengo a conocerle a usted, no le fastidia. Lo piensas, pero no lo dices. En su lugar, arrastrando las palabras, mascullas algo como “así es, por el anuncio del periódico”. Comienza entonces la décima entrevista de trabajo a la que te has presentado esta semana. Otra más. Y nunca hay suerte...

La cosa está muy mal, no te lo vamos a negar. Con una tasa de paro que ronda el 26% y unas perspectivas económicas no muy halagüeñas, la búsqueda de empleo se convierte a veces en misión imposible. Pero no siempre le podemos echar la culpa a la crisis. A veces la forma de presentar nuestro currículo o las palabras empleadas durante la entrevista son factores decisivos, que determinan si el responsable de recursos humanos se pone de nuestra parte o se convierte en nuestro principal enemigo.

¿Y sabes qué es lo peor? Los tópicos. No hay nada más horrible que un topicazo. Aquello de responder al “dime una cosa mala sobre ti” con un lacónico “soy perfeccionista” está absolutamente desfasado. No va a ninguna parte, como tampoco las palabras talismán que a menudo empleamos en nuestro perfil de LinkedIn.

Hoy en día, tu cuenta en la red social de los negocios es tan importante (incluso más) que tu CV tradicional en papel. Por eso tienes que cuidarla y evitar el tentador 'copypaste'. ¿Por qué decimos esto? Porque un estudio elaborado por la propia plataforma ha vuelto a poner el tema sobre la mesa y ha metido una vez más el dedo en la llaga.

LinkedIn ha elaborado una lista con los diez adjetivos calificativos que más se repiten en los perfiles de sus usuarios. Por supuesto, son todos positivos, pero eso no es lo único que destaca: también son abstractos hasta decir basta y tienen más de humo que de experiencia demostrable. Vamos, que parecen sacados de uno de esos tutoriales cutres que se publican para posicionar “cómo tener éxito en una entrevista de trabajo” en Google.

Con el número uno, “responsable”. Con el dos, “estratégico”. Con el tres, “creativo”. Y los siete restantes van en la misma línea: “eficaz”, “paciente”, “experto”, “organizativo”, “dirigido”, “innovador” y “analítico”. Venga, corre, revisa tu perfil y ahora vuelves.

¿Qué? ¿Cuántos has encontrado? ¿Ninguno? ¿Ni siquiera cosas parecidas? Vale, entonces ya puedes dejar de leer, pero si tu perfil está lleno de palabras talismán y parece una plantilla prediseñada, deberías ponerle remedio de inmediato. No es esa la imagen que quieres dar a alguien que podría estar interesado en contratarte.

La propia LinkedIn ofrece algunos consejos a este respecto. En primer lugar, aquello de “por sus hechos les conocerás”: vincula lo que dices con logros reales. Cuando describas una habilidad, no utilices palabras vacías, recoge algún resultado específico que demuestre cuál es tu nivel de competencia.

Para ello, utiliza un lenguaje activo. Mejor que poner “responsable de nosequé”, explica lo que conseguiste cuando estabas a cargo de aquello. Cosas concretas. Y, por supuesto, mucho mejor si son otros los que hablan bien de ti (a través de recomendaciones) que si lo haces tú mismo.

Siguiendo estas pautas y el sentido común tu perfil de LinkedIn debería funcionar algo mejor. No son la panacea y, por supuesto, no van a acabar con la lacra del desempleo, pero nos damos con un canto en los dientes si ayudan a una sola persona a superar una entrevista de trabajo.