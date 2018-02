Y ahora llega EatWith, el AirBnb de la hostelería doméstica

Siempre te pasa igual. Vas de visita a una ciudad extranjera y no has planificado bien en qué lugares vas a reponer fuerzas. Y esto es algo muy importante, porque no se vive solamente de turismo y cultura. Lo que suele pasar es que te centras tanto en planificar y organizar tu 'journée' y dejas un poco de lado el fundamental turismo gastronómico.

En otras ocasiones, lo que te puede suceder es que te pierdas buceando entre miles y miles de comentarios en las plataformas de restaurantes más famosas. El lío es mayúsculo: una persona dice que el plato no estaba a su gusto, otra que la persona que le atendió le miró mal y otra que volvería todas las veces que visitara la ciudad.

¿Por qué la gente es tan tiquismiquis en las 'reviews' de los lugares?

Pobre de ti: al final, acabas comiendo en un sitio de comida rápida o en el típico restaurante para turistas después de que el camarero te aborde por la calle con un menú multilingüe. Extrapolando la experiencia a nuestro país podría ser lo mismo que en España comer en un sitio de platos combinados con imágenes descoloridas de presentación.

Los que son de buen comer cuentan con EatWith.com, que está presente en 35 ciudades del mundo, entre las que se incluyen Barcelona y Madrid. Su fundador es el israelí Guy Michlin, que suena igual que 'Guía Michelín', aunque sus propuestas son más económicas que las de ésta última.

Este emprendedor pensó que la mejor manera de captar la esencia de una ciudad es probando su comida tradicional con anfitriones lugareños. Y se lanzó a gastar sus ahorros en crear esta nueva experiencia, porque la comida también entra por los ojos.

EatWith imita a Airbnb, que sirve para compartir apartamentos particulares y está comiendo mucho mercado a la industria hotelera.

Es la posibilidad de que alguien con buenas dotes culinarias ofrezca su casa o un espacio especial para que quien quiera pueda apuntarse al mantel. En primer lugar, porque hay muchos que piensan que “en ningún lugar se come como en casa” y, por otra parte, porque tiene un componente de aventura al ofrecerte la posibilidad de interactuar con gente del lugar compartiendo mesa.

La empresa no elige a los anfitriones a la ligera. Primero tienen que cocinar un menú de prueba para verificar sus cualidades antes de aprobar su propuesta en la web. Los comentarios del público y el seguimiento por parte del equipo de EatWith.

Barcelona es una de las ciudades por la que la start-up más ha apostado desde hace más de un año, contando ahora mismo con más de un centenar de posibilidades verificadas. Desde comidas tradicionales catalanas a nuevas reinterpretaciones de las tapas más clásicas, pasando por veladas amenizadas con música o puestos de mercadillo para amantes del 'handmade'.

Aunque en un restaurante puedas vivir un momento inolvidable, EatWith puede ser una buena excusa. Para probar sus platos y, ya de paso, conocer gente interesante.