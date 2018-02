¿Te acuerdas de esos 'me gusta' que diste al tuntún? Vuelven para torturarte

Como son gratuitos, los has ido regalando sin ton ni son durante mucho tiempo: en un vídeo compartido por un amigo, en una noticia que no te interesaba mucho o en la foto de unas vacaciones ajenas que te gustaría haber protagonizado. A todos les has dado un 'me gusta' en Facebook.

Probablemente, si levantar el pulgar en las publicaciones de tus amigos en la red social de Zuckerberg dejara una huella indeleble en tu biografía (en la de Facebook, claro), te lo hubieras pensado un par de veces antes de hacerlo. Pero no la deja, así que en más de una ocasión has hecho clic en el botón cual Billy el Niño, revólver en la mano. Al menos hasta ahora...

Viaje al pasado

La startup portuguesa ColorElephant ha desarrollado una herramienta que te permitirá escarbar en tu pasado para disfrutar de un baño de nostalgia o arrepentirte –demasiado tarde- de todos los 'me gusta' dados al tuntún.

Se trata de LikeManager, una aplicación web que recupera todas las publicaciones que te gustaron en Facebook, al igual que Twitter permite recuperar tu archivo de tuits. Tan solo tienes que iniciar sesión con tu cuenta de la red social por excelencia y disfrutar de este viaje al pasado. O no.

Una vez dentro, podrás repasar aquellos vídeos, fotos o noticias a los que diste tu aprobación escasamente entusiasmado, por no hablar de las veces que que levantaste tu pulgar por compromiso o incluso porque te lo estaban pidiendo.

Desfilará ante ti un torrente de recuerdos que no te dejará indiferente: verás los enlaces que compartiste, las publicaciones de amigos que te gustaron, e incluso el reflejo de esos veces que algo fuera de Facebook te hizo levantar el pulgar.

Además, puedes clasificar todas esa publicaciones en función de lo que te apetezca recordar en cada momento, pudiendo ver por separado los vídeos o las web que te interesaron y que ahora vuelven a tu memoria gracias a esta plataforma.

La versión gratuita de LikeManager te muestra tan solo una parte de tus 'me gusta' del pasado -quizá los suficientes como para no querer mirar más-. Para tener acceso a tu historial completo deberás rascarte el bolsillo: por 6,99 € tendrás acceso a este peculiar archivo al completo durante los próximos seis meses.

Realmente, no parece tener mucho sentido pagar por un período tan prolongado. A menos que seas un nostálgico incurable, una vez descubierto el tipo de publicaciones que te gustaron, no querrás volver a repasarlas hasta dentro de unos cuantos años, si es que te atreves a volver a hacerlo...

Quédate siempre con lo bueno, y no te avergüences de tus 'me gusta' del pasado. Piensa que podrías recordar una canción que tenías olvidada o releer un artículo que en su momento cambió tu punto de vista. Y piensa que, con toda probabilidad, sería más vergonzoso recuperar todos tus tuis con el archivo de Twitter.