Twitter prepara un lavado de cara completo para el año que viene

Aunque lleva menos de una década entre nosotros, Twitter ya es una importante empresa cotizada. De la 'startup' que fue -una 'spin-off' de Odeo- queda más bien poco. Ahora es una multinacional que tiene que rendir cuentas ante sus inversores y potenciales inversores para que las acciones suban, los analistas recomienden comprar y no vender, y la prensa económica no tenga argumentos para decir –por enésima vez– que el pajarito está triste y ya no canta.

Y eso es precisamente lo que hicieron la semana pasada durante su maratoniano Analyst Day. Los responsables de la red social de los 140 caracteres (si se puede seguir llamando así) trataron de convencer a Wall Street de que lo tienen todo atado y bien atado: van a seguir sumando usuarios (porque entrar en Twitter y pillar el hilo va a ser pan comido), van a retener a los que ya están (aunque sea a costa de cabrear a los más antiguos) y van a ingresar cada vez más dinero por publicidad porque se van a convertir, entre otras cosas, en los reyes del vídeo para móviles.

Todo esto se traduce en un aluvión de cambios que se aplicarán más pronto que tarde (Costolo y compañía admiten tener prisa) y que harán del Twitter de 2015 un servicio muy distinto que tal vez no reconozca ni su madre (aunque lo siga queriendo porque, al fin y al cabo, es su hijo). A saber:

Un 'timeline' menos aleatorio

Ya sabes que detrás de Google o Facebook hay unos algoritmos (unas fórmulas muy complejas) que seleccionan lo que supuestamente es más relevante para ti (en base a multitud de criterios que escapan a tu control) y luego te lo muestran, ¿verdad? Lo que ves está filtrado y no es el todo, sino una parte troceada especialmente para ti.

En Twitter, hasta hace poco, no pasaba. En tu 'timeline' salía todo lo que publicaban los perfiles que sigues, sin filtros y sin apariciones imprevistas más allá de los tuits promocinados. Paradójicamente, aunque sabías a qué a atenerte, era un caos. Demasiada información desorganizada. Un tanto agobiante.

Por eso los responsables de la red social han decidido parecerse un poco más a Facebook y filtrar lo que nos muestran. De momento, sin ser tan intrusivos, pero todo se andará. Lo van a hacer de dos maneras: en primer lugar, creando un 'timeline' automático y personalizado para que los nuevos usuarios no se asusten nada más llegar (basado en una selección de temas que les interesan y en las cuentas que siguen sus amigos); y, en segundo, destacando los tuits más relevantes que se han publicado mientras los usuarios estaban a otra cosa.

Esto último tendrá sección propia en tu 'timeline' –arriba del todo, claro– y se titulará “While you were away” (“Mientras estabas fuera”).

Apuesta por lo local

Otra de las grandes novedades que ha anticipado la plana mayor de Twitter son los 'timelines' geolocalizados, que permitirán seguir todos los tuits publicados desde un lugar determinado (si los teléfonos de sus emisores comparten su ubicación, claro). No se mostrarán únicamente los tuits de España, ni solo los de Madrid, sino también los que se envíen desde el bar Pepito que está en la calle Fulanito Mengánez de la capital del reino. Todo lo local que quieras, vamos.

¿140 caracteres? No es suficiente

El texto breve, esencia de Twitter, se está quedando corto. Hace tiempo que lo saben y, por eso, tratan de ir un paso más allá. No quiere decir que vaya a desaparecer la restricción de los 140 caracteres (¡solo faltaría!), pero sí que irán acompañados, cada vez más a menudo, de otros formatos.

De hecho, ya está sucediendo. “A principios de este año enriquecimos los tuits para que fueran más atractivos, dándole a los usuarios formas de tuitear que van más allá del texto. Incluimos los vídeos, Vines y GIF en el timeline e introdujimos nuevas funcionalidades para postear varias fotos, etiquetar personas y expresarse utilizando emojis”, resume Kevin Weil, vicepresidente de producto, en el blog oficial de la compañía. “También presentamos un nuevo diseño de perfil y lanzamos una nueva manera en la que los partners podían compartir vídeos Premium y audio en Twitter, que pueden previsualizar y reproducir con un solo click”.

Aún quieren ir un paso más allá. Por eso Twitter implementará pronto una nueva función para grabar, editar y compartir vídeo desde su propia aplicación móvil. Hasta ahora el usuario se veía obligado a dar dos pasos: capturarlo y modificarlo desde otras apps (Vine, por ejemplo) y después compartirlo en Twitter. Demasiado lento y tedioso.

Chatear por DM

Los mensajes directos de Twitter son una chufa, las cosas como son. Teniendo WhatsApp, Facebook Messenger y tropecientos servicios de mensajería más, hablar por DM no tiene sentido alguno (salvo que sea una cuestión de 'postureo'). Los responsables de la red social por fin se han dado cuenta de que los privados hay que actualizarlos con nuevas funciones que los hagan un poco más interesantes.

La primera está al caer y tiene buena pinta: podremos compartir un tuit público con otro usuario para comentarlo en privado, vía DM, sin que nadie se entere.

Apuesta por las apps paralelas

A nadie se le escapa que Twitter se fija en Facebook, y viceversa, a la hora de introducir mejoras. Zuckerberg y compañía llevan tiempo apostando por las adquisiciones multimillonarias de apps que no se integran en su red social, sino que siguen funcionando en paralelo (Instagram y WhatsApp son los ejemplos más obvios). Ahora le toca el turno a Twitter. Según su consejero delegado, Dick Costolo, “Vine fue la primera, pero habrá otras”.