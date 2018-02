Turing Phone: el único móvil que te promete comunicaciones totalmente seguras

La preocupación por la seguridad de nuestros datos ha sido una constante casi desde el primer momento en que empezamos a usar internet. Y desde que apareció Edward Snowden y empezó a contarnos secretos de seguridad, nuestra paranoica tranquilidad no ha hecho más que sufrir.

Porque claro, ¿quién es el guapo que se atreve a decir que su smartphone es total y absolutamente seguro? ¿Quién puede asegurar –sin miedo a comerse sus palabras– que sus datos y comunicaciones están totalmente protegidas?

Y es que los fabricantes y desarrolladores cada vez hacen más esfuerzos por convencernos, pero si tenemos en cuenta que ellos no pueden hacer nada si un organismo gubernamental les pide datos o que los métodos de intrusismo cada vez son más sifisticados, ¿cómo podemos estar tranquilos al 100%?

En las últimas semanas ha surgido un nuevo fabricante que viene a poner una nueva piedra en este discurso de la seguridad móvil: se trata de Turing Robotic Industries, una compañía china que, como Adolfo Suárez, puede prometer y promete. Y en este caso su promesa es clara y sin duda: tus datos estarán completamente seguros en este móvil.

El chip ultraseguro: Turing Imitation Key

Para respaldar tan atrevido anuncio, estos fabricantes aseguran haber desarrollado un chip que mantendrá tu mente despejada de todo tipo de dudas. El chip se llama Turing Imitarion Key y lo que hace es no cifrar tus datos utilizando un certificado de seguridad en servidores externos o ajenos, como hacen casi todas las compañías actualmente.

Lo que hace este Turing Imitation Key –siempre, repetimos, según la versión de la propia compañía– es coger todos tus datos y cifrarlos de manera local en tu propio teléfono, de modo que estos nunca verán la luz más allá de tu dispositivo, sino que siempre estarán almacenados en él de manera segura.

De este modo, el Turing Phone promete a sus usuarios poder intercambiar entre ellos todo tipo de material sensible sin temer lo más mínimo por su seguridad. Así pues, podrás intercambiar datos bancarios, de la Seguridad Social, contraseñas, códigos PIN...

Si te has enamorado del concepto y ya estás deseando comprarte un Turing Phone, tenemos dos cosas que decirte. En primer lugar, que tendrás que esperar, ya que aún no ha salido a la venta, aunque si quieres estar al tanto de su salida, puedes suscribirte al boletín de noticias que tienen habilitado en su página web. En segundo lugar, que el móvil no te va a salir barato: la versión más económica, de 64GB de capacidad, saldrá por 750 dólares, y la más cara, de 128GB, eleva el precio a los 1.120 dólares.

Un precio elevado, qué duda cabe, aunque en consonancia con los últimos modelos de iPhone, sin ir más lejos. En cuanto a sus prestaciones, Turing Phone dispone de Android 5.0 por defecto y cuenta con un procesador Qualcomm Snapdragon 801de cuatro núcleos de 2,5 Ghz, 3GB de memoria RAM y una pantalla de 5,5 pulgadas con resolución Full HD.