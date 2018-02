¿Son tan buenos como parecen los teclados de las tabletas Surface?

Las últimas versiones de las tabletas de Microsoft, Surface 2 y Surface Pro 2, dan la opción de incorporar dos tipos de fundas que hacen las veces de teclado: Touch Cover 2 y Type Cover 2 (119 y 129 euros, respectivamente).

La primera es la más novedosa y la que menos convence al comenzar a utilizarla. En principio sabemos que Microsoft aumentó de 80 a 1.100 los sensores táctiles respecto a la primera versión, ¿pero será eso suficiente para que nos convenza?

La Touch Cover 2 es un prodigio... a simple vista. Realizada en magnesio, es ultraligera (2,75 milímetros), tiene trackpad y teclado retroiluminado y hace las veces de funda. Hasta aquí todo genial, pero ahora vienen los peros. Y son bastantes.

Lo más importante es su uso a la hora de escribir y con esto no nos referimos solamente a la ausencia de tecla de retroceso para corregir. El teclado, al ser flexible, es incómodo de usar en superficies no rígidas. Al no haber respuesta física al pulsar las teclas es muy sencillo equivocarse. Por su parte, al pequeñísimo 'trackpad' tienes que presionarle más de lo que se debería para que responda a los gestos multitáctiles.

Ten en cuenta que estás escribiendo en una superficie totalmente lisa y que es difícil acostumbrarse a pesar de que sea bastante precisa, ya que se han cargado las teclas almohadilladas de la primera versión en pos de una mayor delgadez. En definitiva: a esta Touch Cover 2 no la vemos útil para textos largos, sobre todo contando con que uno de los atractivos de estas tabletas es que incorporan el paquete de Office.

Además, algunos usuarios se han quejado de que los bordes se pueden deteriorar fácilmente, extremo en el que no hemos reparado en el tiempo que hemos utilizado el Touch Cover 2 , aunque lo que sí que intuimos es que esta funda-teclado debe ensuciarse rápidamente y su limpieza no debe ser nada fácil.

La funda con teclado tradicional (Type Cover 2) es la que menos nos llama la atención pero la que más nos gustó cuando probamos la nueva Surface Pro 2.

Tiene teclas móviles, lo que añade más grosor (5,4 milímetros), pero hacer que la transición de tableta a portátil sea muy sencilla, tanto por su forma de colocarlo (algo que también es fácil con el modelo táctil) como a la hora de escribir.

Este teclado, que cuesta solamente diez euros más que el anterior, es perfecto en diseño y prestaciones, aunque no llegues a tener las pulsaciones que tendrías con un portátil al uso. Pero no pidamos peras al olmo, ya que esta Type Cover 2, al ser tan liviano, silencioso y con teclas iluminadas, mejora muchos de los teclados que solemos incorporar a nuestras tabletas.

Los de Redmond tienen en la recámara una nueva versión de esta última funda-teclado, con más autonomía de batería, por lo que habrá que estar atentos... y que tomen nota para mejorar su funda táctil, que enamora en diseño pero decepciona en usabilidad.