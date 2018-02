Siete trucos para lograr que la batería de tu móvil dure más

Los fabricantes de móviles, en su carrera incesante de lanzar un terminal novedoso cada año, siguen sin lograr la batería perfecta, aquella que dote al teléfono de más autonomía de uso y con más vida útil para no tener que cambiarla.

Ante esta disyuntiva, el dueño del móvil solo puede ejecutar una serie de consejos para alargar la vida de las baterías. Aquí van siete trucos.

1.- Carga tu móvil antes de que tenga un 0% de batería

Los expertos recomendaban cargar los viejos teléfonos móviles cuando la batería se agotaba totalmente. Ahora, es justo lo contrario. La vida útil mejora si la cargas por encima del 50% de energía; es decir, es mejor hacer pequeñas cargas diarias que una de cero a cien completa.

2.- Evita lugares con mala cobertura

Cada vez que tu móvil intenta conectarse a una wifi pública o estás en un lugar con mala cobertura, gasta más batería. Ejecuta la opción de modo avión, por ejemplo, para capar esta intermitencia de conexión.

3.- Desactiva las apps que más consumen

Siempre es recomendable tener activas aquellas apps que más usas, pero no todas las aplicaciones al mismo tiempo. Selecciona unas cuantas y cancela el uso en segundo plano del resto. O cuando estés en movilidad, no uses las que más batería necesitan. Ve a las opciones de ajustes, batería, de tu móvil y discrimina entre todas ellas.

4.- Desactiva tu ubicación

La localización GPS de tu móvil, si está activada, quema batería. Algunas apps, como Twitter o Instagram la demandan, pero puedes caparla. Ganarías autonomía.

5.- Evita el frío (y el calor) extremo

El ciclo de una batería de móvil sufre ante temperaturas extremas. Si es invierno, no sometas a tu teléfono a condiciones límite. Si es verano, tampoco. Así evitas que los ciclos de carga duren menos.

6.- Baja el brillo de la pantalla

Los diseños con pantallas grandes requieren más píxeles que necesitan más batería para iluminarlos. El consejo aquí es obvio: baja el nivel de brillo de la pantalla para ahorrar energía, déjala más tiempo en reposo o evita consultar tu terminal tan a menudo.

7.- Baja el volumen

El mismo consejo que se aplica para la iluminación del teléfono se aplica al volumen de sonido. Los sonidos de las apps consumen batería. Baja el volumen para no tener que recargar tanto el terminal.

***

Bonus track: Casi todos los dispositivos móviles disponen de modo ahorro de batería o bajo consumo. Esta opción ejecuta muchos de estos consejos de manera automática (brillo, volumen, notificaciones, localización, etc). Tenlo en cuenta en momentos de movilidad y lugares sin enchufes.