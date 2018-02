Seis cosas (muy útiles) que puedes hacer con tu móvil antiguo

¿Cada cuánto cambiamos de móvil? Hay de todo: desde el que deja que su teléfono se convierta en un dinosaurio hasta el que no deja pasar un año sin cambiar de dispositivo. Estos segundos cada vez son más frecuentes, dejando tras de sí un reguero de teléfonos que, si no son vendidos, quedan condenados al ostracismo.

Si prefieres darle un nuevo uso a tu móvil antes que venderlo, ahí van algunas ideas:

1.- Reproductor de contenido multimedia para tu TV. Si te gusta ver películas en la tele de casa pero no quieres gastarte dinero en un disco duro externo, tu solución es mucho más sencilla y ocupa menos espacio. Basta con que consigas un cable que vaya de la conexión de tu teléfono a USB o a HDMI (según la conexión que tenga tu televisor) y podrás reproducir todo el contenido que tengas almacenado en el móvil. Y si tu móvil no tiene demasiado espacio, también puede servirte para reproducir contenido en streaming, en cuyo caso el teléfono actuaría como transmisor de los datos.

2.- Ordenador. A menudo, comprar un teléfono móvil se convierte en una decisión tomada con mediana facilidad, pero no ocurre lo mismo con los ordenadores. Si siempre has pensado que te vendría bien tener un ordenador de gama media en casa pero no te decides a gastarte el dinero, tu viejo móvil te puede servir de mucha ayuda. A día de hoy, existen adaptadores para conectar tu móvil a (casi) cualquier tipo de monitor externo, y disponer de un teclado inalámbrico tan solo dependerá de comprarte uno y activar el bluetooth del teléfono. En menos tiempo del que parece, te habrás construido un ordenador que puedes llevar en tu propio bolsillo.

3.- Ratón y teclado. Si eres de los que acostumbra a sentarse en el sillón y tener el ordenador sobre las piernas, puedes encontrarte con dos problemas: primero, que la postura no sea tan cómoda como pensabas en un principio; segundo, que tus piernas se acaben abrasando si la tarea se alarga. En ese caso, puedes seguir usando el ordenador teniéndolo a una mediana distancia. Bastará con descargarte una aplicación (Wifi Mouse Pro es una de las mejores) que, wireless mediante, convertirá tu móvil en un ratón y un teclado para tu ordenador. Podrás seguir tirado en el sofá sin poner en peligro ni el ordenador ni la salud de tu espalda.

4.- Cámara de vigilancia. Si nunca has puesto una cámara de vigilancia en tu casa porque te parece un gasto medianamente prescindible, tu viejo móvil puede echarte un cable. Existen aplicaciones como Security Cam que hacen que la cámara de nuestro móvil transmita todas las imágenes a un ordenador desde el que estemos vigilando y/o grabando la actividad dentro de la casa.

5.- Mando a distancia. Un uso algo más raro, pero cada vez más frecuente. Para ello, evidentemente, necesitarás una smart tv, que tenga disponible la conexión a internet. Tan sencillo como conectar la tele y el móvil a la misma red, descargarte una aplicación destinada a este fin y en pocos minutos podrás cambiar de canal con la mera ayuda de tu teléfono.

6.- GPS. ¿Se te ha estropeado el GPS del coche? ¿Los GPS tienen un precio tan prohibitivo (para ti) que ni te planteas comprar uno? El propio Google Maps (aunque hay muchos más servicios) te ofrece servicio de voz para que puedas obtener indicaciones desde tu teléfono móvil. Igual que haces ahora, pero con el GPS instalado de manera permanente en tu coche.