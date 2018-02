Samsung frota para lavar su imagen de marca con una tablet para trabajar

Samsung se ha presentado en el Mobile World Congress con una imagen de marca por lavar y sin un nuevo Galaxy S con que resarcirse. La compañía era plenamente consciente de ello. No en vano, el vídeo de introducción al evento de la firma surcoreana empezó hablando de “garantía de seguridad” y de “prueba extensiva de producto”, toda una declaración de intenciones.

“Los pasados seis meses han sido de los más duros de nuestra historia”, ha comentado el responsable de marketing de la compañía, David Lowes. Samsung quiere aprender de los errores, y por eso ha incrementado sus controles de calidad, implicando en el proceso a terceros, expertos que no pertenecen a la empresa.

Después han llegado los anuncios. El primero ha puesto sobre la mesa el trabajo que está haciendo Samsung en 5G. Se trata de equipos de equipos de redes, hardware orientado a las operadoras que conecta sus redes con los usuarios finales. Aunque también han mostrado un router, destinado a hogares y oficinas.

Pero en el MWC a Samsung se le exigen productos de consumo, alimento para todos los fanáticos de los gadgets que siguen el evento, y las nuevas tabletas de Samsung han llenado este hueco, dejado por la ausencia del Galaxy S8.

Keynote de Samsung | Samsung

Dos tabletas, una estilo Surface

La Galaxy Tab S3 es la tableta propiamente dicha de las dos. Cuenta con un procesador Snapdragon 820 de cuatro núcleos. Su pantalla es de 9,7 pulgadas y soporta HDR ('High Dynamic Range'), lo que incrementa la calidad de imagen. Samsung también ha hecho hincapié en la sofisticación del sonido (los altavoces rotan para adaptarse al audio que transmite la tableta).

El objetivo de este dispositivo es trabajar y el entretenimiento, ambas cosas, de modo que cuenta con un modo para videojuegos que bloquea las notificaciones cuando el usuario está jugando. La Galaxy Tab S3 incluye un stylus, con la mira puesta en la productividad... aunque funciona con Android 7.0.

El siguiente dispositivo ha sido un Galaxy Book, una tableta al estilo de Surface, destinada especialmente a trabajar con ella. Hay dos versiones, una de 10,6 pulgadas de pantalla y otra de 12 pulgadas. Llega hasta 8 GB de RAM, y a 256 GB de capacidad de almacenamiento. Su procesador es un Intel Core de séptima generación. El sistema operativo, por tanto, no podía ser otro que Windows 10. El Galaxy Book también viene con un stylus S Pen y un teclado que se acopla al dispositivo.

Samsung | Samsung

Apuesta por la realidad virtual

El último gadget ha sido el Samsung Gear VR Controle, un controlador para interactuar y navegar a través de la realidad virtual. Se venderá con las Gear VR, las gafas de realidad virtual de la compañía.

El fabricante no podía terminar su conferencia sin revelar la fecha de presentación de su Galaxy S 8: será el próximo 29 de marzo. En smartphones a Samsung no le ha ido mal en ventas, pese al fiasco del Galaxy Note 7, pero el hecho de que el S8 tarde en aparecer no beneficia a la marca. El principal motivo: deja terreno a sus competidores. Sobre todo teniendo en cuenta que Huawei, LG y Sony tienen ya sobre la mesa nuevas propuestas de gama alta.