Si no recuerdas el teléfono de tu novia, es que padeces amnesia digital por culpa de tu móvil

“Pásame el móvil, que tengo que hablar con mi novia”. Momentos costumbristas que vivimos a diario. Marcamos el teléfono de nuestro padre en el teclado y no pulsamos ningún número, vamos directos a la agenda del aparato y elegimos el nombre. ¿Qué pasaría si no tuviéramos esa bendita agenda? Porque seamos sinceros, ya nadie se sabe los números de contacto ni de sus familiares más cercanos ni de su trabajo, amigos o pareja. ¿Tú, sí? Todo es por culpa de nuestro cómodo smartphone.

Un estudio elaborado por Kaspersky Lab, sobre cómo retenemos los datos en la memoria, afirma que cuando contamos con un 'contenedor' en el que almacenar dichos datos (el móvil), nuestro cerebro se queda tranquilo y automáticamente lo elimina de nuestra mente. No es extraño. Nuestros sesos no tienen capacidad ilimitada y si estamos a un clic de la sabiduría universal, ¿quién no querría hacer limpieza general?

Lo curioso es que la mayoría de los encuestados, todos mayores, sí recordaban los números de las casas en las que vivieron antes de los 16 años, por ejemplo. Cuando todavía estábamos en la 'prehistoria' tecnológica, esa en la que o nos lo sabíamos o nos lo sabíamos.

Si hablamos de los más jóvenes, entre los 16 y los 24 años, aseguran que en su dispositivo móvil está todo lo que necesitan saber y recordar. Dicen que es el único lugar en el que llevan sus fotos, mensajes y contactos y, en el supuesto de perderlo o de que se estropee, surge en ellos un sentimiento de angustia e incluso de pánico.

Irónicamente, no protegen como deberían estos pequeños cofres del tesoro en los que va parte de su vida. ¿Les gustará el riesgo? Quizás la amnesia digital hace que olvidemos además las otras formas de buscar, pensar, memorizar, informar... Si no, os invitamos a pensar en vuestra vida sin el buscador de Google, sin Wikipedia y sin la agenda del smartphone...

¿Pánico, quizás?