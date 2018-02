¿Por qué todos los móviles querrán tener una cámara como la del Samsung Galaxy S9?

Las cámaras de los teléfonos móviles, tanto por reducción de costes como por lo complejo de montar un sistema así en un espacio tan reducido y con tendencia a adelgazar, siempre han sido de apertura fija. La apertura, expresada en f, es la proporción entre el tamaño de la lente y el del diafragma abierto a su máximo nivel.

Por eso cuanto más bajo es el número (f/1.2, f/1.8, f/2.2…) más alta es la apertura de la lente, más luz deja pasar, y más luminosas resultan las fotografías, además de poder jugar con la profundidad de campo para crear desenfoques entre el fondo y el objeto de la imagen. Es algo que ya vimos con la cámara del Galaxy S7.

En el caso del S9, la apertura oscila entre f/1.5 y f/2.4. Esto permite, sobre todo, jugar con niveles de desenfoque muy pronunciados. A mayor (número más bajo) sea la apertura, más desenfocado saldrá el fondo. Veamos un ejemplo:

Ejemplos de apertura | Agencias

Poner una apertura variable en la cámara de un teléfono tan delgado es un enorme avance en la miniaturización, valga la paradoja. Y ahora que Samsung ha abierto el camino, casi todos los fabricantes lo seguirán en muy poco tiempo. Presumiblemente, Xiaomi, Oppo, Vivo, Huawei y LG serán de los primeros. El resto no tardarán en unirse a su manera.

Las modas en los smartphones se contagian rápido. Ya lo vimos con las dobles cámaras y lo rápido que han sido adoptadas en el mercado. El principal escollo, el de abaratar costes, ya está hecho a cargo de un fabricante.

La clave es no creer que la vida acaba ahí, no creer que por tener apertura variable tendrá una cámara estupenda. Ni los 20 megapíxeles, ni las cámaras dobles, ni las aperturas fijas f/1.8 ni el software de procesado renovado lo han logrado por sí mismos: para ello hace falta que todos los componentes de una cámara, tanto de hardware como de software, estén plenamente refinados y sepan aprovecharse los unos a los otros. Por eso la cámara del Pixel 2 es tan sobresaliente pese a no tener sobre el papel nada que la haga mucho mejor que la de sus rivales.