G, 3G, 4G, H… ¿qué significan las letras de nuestra conexión móvil?

Desde que la conexión a internet invadió nuestros teléfonos móviles, todos hemos ido aprendiendo poco a poco qué es una tarifa de datos, cuántos gigas tenemos contratados, cuántos megas podemos consumir si vemos ese vídeo de gatitos que no puede esperar a la Wifi de casa y cosas así.

Sin embargo, hay unos códigos que, por raro que parezca, aún son medianamente desconocidos para el usuario medio de internet móvil. Son esas letritas que indican nuestro estado de conexión: E, 3G, H, 4G... La pura lógica del abecedario nos lleva a establecer un pequeño ranking de jerarquías (aunque hay alguna trampa, ojo), pero, ¿sabemos de verdad qué significa cada una de esas letras?

Las letras y su correspondencia

- G (GPRS). El nivel más bajo de todos. Si en la parte superior de tu smartphone aparece la letra G, más te vale que no necesites internet con urgencia. Esta letra significa que solo podremos enviar archivos o consumir datos a velocidad GPRS, es decir, 128 kbps.

¿Te acuerdas de lo que nos reímos cuando recordamos los modems de 56k? Pues esto no es mucho mejor que aquello, no te creas. Con esta letra no solo tendrás difícil conexión (ni se te ocurra intentar adjuntar un archivo pesado en un email), sino que además es bastante probable que vayas perdiendo la conexión cada poco.

- E/R (EDGE). Si la letra que te encuentras es una E o una R... pché, podrás estar contento si antes tenías una G, pero poco más, la verdad. Estas dos letras equivalen a una conexión EDGE, que corre bajo una velocidad de 256kbps. Si recuerdas, esta era una de las velocidades estrella que ofrecían las compañías telefónicas cuando nació el ADSL... pero vaya, que a día de hoy no son gran cosa.

Una vez más, no parece una velocidad idónea, si lo que necesitas es reproducir un vídeo, enviar un archivo o una tarea similar. La única noticia medianamente buena es que, por lo general, no es probable que pierdas la conexión. Internet te irá lento, pero te irá.

- 3G. Esta sí la conoces, ¿verdad? Es la conexión con la que nacieron los actuales smartphones. Si tu móvil tiene el símbolo 3G puedes estar tranquilo: tu velocidad de transmisión de datos será de hasta 1Mbps (2.000kbps).

Esto quiere decir que podrás usar tu móvil para casi cualquier tarea: navegar por internet de manera fluida, chatear sin problemas, enviar archivos adjuntos... Sí, también podrás ver vídeos sin cortes previsibles, aunque para ver vídeos siempre te recomendaremos que uses una Wifi como Dios manda, a menos que seas rico y que quieras hacer rica también a tu compañía de teléfono. A día de hoy, la conexión 3G es sin duda la más extendida entre todos los usuarios... aunque por poco tiempo (por suerte para todos).

- H (HSP/HSPDA). El paso intermedio entre el 3G y el paraíso terrenal. Una de las grandes conexiones desconocidas, pero te aseguramos que la usas mucho más de lo que crees. Si tienes una H, significa que tu móvil ha podido conectarse a una señal HSP o HSPDA ¿Qué quiere decir esto? Que tu conexión tiene una raíz similar (la tecnología es la misma que la del 3G), pero tus datos irán a 7,2Mbps. Comprueba tu móvil: si contrataste una tarifa 3G, es probable que ahora mismo tengas una letra H.

- 4G. Y esta, amigos, es la conexión de la panacea a día de hoy. Si eres de los suertudos que tiene conexión 4G, tus datos podrán ir con una velocidad de hasta 168Mbps. Pero ojo, no tan rápido: que la conexión pueda ser de hasta 168Mbps no significa que lo esté siendo de ese alcance, ni mucho menos.

De hecho, en España, salvo rarísimas excepciones, ninguna instalación de señal móvil está preparada para ofrecer más de 21Mbps. Sin embargo, no está mal, ¿verdad? Sobre todo teniendo en cuenta las posibilidades (presentes y futuras) que ofrece.