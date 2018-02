Qué esperar de 2015

La prensa tecnológica tiene dos rasgos característicos: somos el servicio técnico al que acuden los familiares cuando no les funciona el WhatsApp y entre caída y caída del servicio nos encanta hacer de gurús. Así que mientras esperamos para ver si se colapsan los servidores en Nochevieja, vamos a hacer un repaso de lo que pensamos que ocurrirá en la industria en 2015.

En lo que a lanzamientos de nuevos dispositivos se refiere esperamos un año continuista. Esto no quiere que vaya a ser aburrido o calmado, ya que -como ocurre cada nuevo ejercicio- posiblemente veremos la mejor generación de teléfonos de la historia. Pero sorpresas, las justas.

El motivo es que pocos fabricantes sienten la necesidad de innovar. Si algo funciona, no lo arregles. Pequeños cambios en procesador, cámara y batería y algún que otro arreglo en el software, pero no se esperan novedades impactantes. Tal vez Samsung, una de las firmas más conservadoras del sector en este sentido, decida liarse la manta, la toalla y hasta el trapo de cocina a la cabeza e innove con su Galaxy S6 ahora que ha sido superado -en calidad, no en ventas- por el Note.

Por lo demás, no se espera que el resto de actores protagonistas del sector (Apple, HTC, Sony...) se la jueguen. Tal vez algún secundario decida hacer un Travolta e interpretar un papel de esos por los que o te nominan al Óscar o te entierran en el olvido. Microsoft, por ejemplo, tiene que demostrar que puede tener cosas bonitas y no cargarse Nokia.

Donde sí habrá mucho movimiento será en las muñecas, y no precisamente porque vayamos a tocar la guitarra. En principio, 2015 será el año de los relojes inteligentes, ya que llegará el que está destinado a gobernarlos a todos y atarlos en las tinieblas en la tierra de Cupertino donde se extienden los cheques: Apple Watch. Es el más esperado y marcará la agenda del resto de fabricantes. Si triunfa, tendrán que igualarlo; si decepciona, serán el hombro sobre el que llorará el mercado. “No te merece, 'muñeca', tú lo que necesitas es alguien que te valore”.

Ya en el escritorio, habrá que ver si Windows 10 es la esperada convergencia entre lo tradicional y lo nuevo que llevamos esperando varios años ¿Windows 8? Bien, gracias. Un fichaje de esos que pasan sin pena ni gloria y que tras unos años nadie recuerda. Microsoft necesita un Balón de Oro.

En el caso de Google tienen tantos frentes abiertos que comienza a ser difícil saber cuál es su objetivo, aparte de dominar el mundo. Coches, vestibles, sistemas operativos, un buscador cada vez más inteligente, una red social con la actividad de una discoteca en 'The Walking Dead'... Nos conformamos con que no se compren un país pequeño.

De todos modos, lo que más esperamos es, precisamente, lo que no nos esperamos. La aplicación que lo petará y será clonada, la compra que nadie vio venir, el servicio que no sabíamos que necesitábamos para vivir, el dispositivo que aparece de la nada... Ahí ya no podemos ayudar. Como cuando se cae WhatsApp.