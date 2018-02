El nuevo iPhone tendrá forma de rollito de primavera

Cuando Steve Jobs murió de cáncer el 5 de octubre de 2011, Apple ya había solicitado una patente para lo que, presumiblemente, sería su siguiente generación de modelos iPhone, que relevarían al 5s y al 5c o posteriores.

Ese iPhone tendría una pantalla envolvente, que funcionaría o bien como doble pantalla o bien incluso –y, quizás, lo más innovador- posibilitaría al usuario ver contenido por ambos lados del terminal, en 360 grados.

Apple registró y logró patentar en 2011 en la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos este diseño bajo el concepto ‘wrap around display’.

El símil, si vemos los dibujos técnicos, salta a la vista. El nuevo iPhone tendría forma de rollito de primavera.

Según la mencionada descripción de la patente, la idea de Apple es convertir el iPhone en una ‘pantalla en bucle’. Con este nuevo concepto, la parte trasera opaca del móvil muta en segunda pantalla –o extensión de la primera- hasta suprimir completamente los laterales del teléfono.

Así, una carcasa transparente o de vidrio abrigaría dicha ‘pantalla envolvente’ para que el usuario tuviera una sensación visual, cuasi esférica del contenido de su teléfono.

¿Y los botones de encendido, bloqueo y volumen? Pues, según la patente, todos ellos serían táctiles. Jobs ya hizo algo así con el teclado del primer iPhone y lo tildaron de loco.

Para imaginar cómo funcionaria este nuevo teléfono solo habría que pensar en una esfera transparente o bola de nieve, juguete que cambia el paisaje nevado en su interior, según la rotemos.

De esta manera, con este nuevo diseño de iPhone, Apple quiere convertir sus nuevos teléfonos móviles en una pantalla total. No en vano, en la patente, descubrimos como los cuatro iconos principales del móvil se convierten ahora en cinco, gracias al espacio ganado por el vidrio envolvente.

Esta mayor superficie de visualización es más idónea para mejorar el consumo de datos, imágenes o vídeos. La extensión de pantalla ya es algo que ‘vende’ Apple, por ejemplo, con la reciente reducción de márgenes en su nuevo iPad Air.

Justo ahora que Apple ha lanzado para Navidad los iPhones 5s e iPhone 5c, o que circulan tantos rumores sobre un hipotético iPhone 6, podemos presuponer así en qué trabajan los chicos de Cupertino: en este nuevo diseño, con ‘pantalla rollito de primavera’.

Desde que un proyecto así sale del lado oscuro de Apple hasta convertirse en patente, posterior prototipo y, finalmente, producto comercial, suelen pasar años y años.

¿Cuántos?

Pues el reloj comenzó a contar desde el momento que Apple inscribió ese futurible iPhone envolvente el 26 de septiembre de 2011 en la Oficina de Patentes de Estados Unidos, apenas unos días antes de que Steve Jobs falleciera a causa de un cáncer de páncreas.

Jobs no pudo ver cómo, dos años después, el organismo gubernamental le concedía a su empresa el registro de este nuevo iPhone. Justo el 27 de marzo de 2013, bajo la denominación de ‘Electronic device with wrap around display’; y con el ingeniero Scott Myers como responsable de la invención.