Filtran la supuesta imagen de un iPhone 8 con funda

Cada vez que se presenta un nuevo terminal móvil comienzan a aparecer los rumores de cómo será el siguiente que le suceda. En el caso de Apple y los iPhone, el periodo de tregua es de apenas unas horas entre la presentación de un nuevo modelo y los rumores del siguiente. Por eso, el iPhone 8, cuya fecha de presentación aún no está clara, ya es uno de los móviles que más filtraciones ha sufrido.

Desinteresadas por parte de los de Apple o no, lo cierto es que del iPhone 8 ya sabíamos que sería el más caro del mercado, que no tendría botón de inicio o que se cargaría sin cables. Pero hasta ahora no teníamos una imagen lo suficientemente real como para poder hacernos una idea de cómo será el nuevo iPhone.

El usuario de Twitter Evan Blass, que recientemente también filtró las imágenes del nuevo Samsung Galaxy Note 8, ha publicado un tuit en el que se puede ver lo que parece una imagen de un kit de prensa del nuevo iPhone 8.

En ella se puede ver al terminal protegido por una funda de plástico duro, pero lo realmente importante es que se confirmaría la inexistencia del botón de inicio y una superficie de pantalla completa excepto en el medio de la parte superior, donde irían incluidos la cámara, el altavoz de las llamadas y los sensores.

Imagen filtrada del iPhone 8 | Evan Blass

No obstante, ha habido polémica en Twitter, puesto que otro usuario, Benjamin Geskin, creador de imágenes renderizadas, ha denunciado que Evan Blass le había usurpado el modelo que él dibujó y que únicamente le había puesto una funda de plástico mediante algún programa informático como CAD.

Así pues, cabe tomar con cautela esta nueva imagen y, por desgracia para los aficionados a Apple, tocará seguir esperando la confirmación de la keynote.