Nokia se adelanta a Apple y lanza su nueva tableta para Windows

Uno de los rumores más constantes de los últimos años, la tableta de Nokia, tomó por fin forma en un evento en Abu Dabi, cuando la compañía presentó Lumia 2520, un dispositivo con pantalla de 10,1 pulgadas y Windows 8.1 RT.

Sin embargo, no es el único nuevo miembro de la familia Lumia, que ahora también cuenta con sus primeros ‘phablets’: Lumia 1520 y Lumia1320, ambos, con pantalla de 6 pulgadas.

La esperada tableta de Nokia tiene ahora la difícil tarea de demostrar que Windows RT es un sistema operativo con futuro, a pesar de tratarse de una versión muy limitada de la plataforma de Microsoft. Y dado que el software deja bastante que desear, ataca con su hardware.

Lumia 2520 tiene unas características propias de la gama alta, pero un precio bastante asequible. Así, por 499 dólares (por el momento no hay precio en euros) incorpora un procesador Snapdragon 800 de cuatro núcleos a 2,2 GHz, 2 GB de RAM, unos algo escasos 32 GB de almacenamiento (ampliables mediante microSD, eso sí) y una pantalla 1080p de 10,1 pulgadas. Es decir, será rápida.

A esto hay que unir una cámara de 6,7 megapíxeles que cuenta con el apoyo del software de Nokia. La compañía cree que lo de hacer fotos con una tableta no es una moda estúpida y poco práctica, sino una tendencia, y quiere que sus usuarios tengan la mejor óptica.

Además, tras un estudio descubrieron que las tabletas todavía se usan principalmente para el ocio y en casa. Esto, en su opinión, debe cambiar, así que lo primero es poder usar estos equipos en cualquier luz. Lumia 2520, aseguran, se ve si problemas con luz directa.

La otra clave es que se pueda usar para trabajar y para ello hace falta un teclado, así que también lanzan Nokia Power Keyboard, que por 149 dólares elimina la necesidad de escribir en una pantalla y, de paso, aumenta la duración de la batería en cinco horas.

Es decir, a pesar de que la división de telefonía móvil de Nokia es parte de Microsoft, competirá contra las Surface de los de Redmond, especialmente los modelos con Windows RT. Tal vez esto repercuta en sus ventas, pero ayudará a demostrar al resto de fabricantes y a los usuarios que es una plataforma viable.

Y si hablamos de los sistemas operativos de Microsoft hay que hacer una referencia a Windows Phone, que ahora, gracias a Nokia, tiene dos ‘phablets’ en su catálogo. Lumia 1520 es la gama alta, tanto por precio (749 dólares) como por diseño (prácticamente idéntico a los últimos Lumia) y características (curiosamente, prácticamente las mismas que Lumia 2520, aunque con una cámara de 20 megapíxeles con óptica Carl Zeiss y tecnología Pure View). Llegará antes de que termine el año a varios mercados europeos, con la duda de si España será uno de ellos.

Mientras, Lumia 1320 tratará de hacerse con otro sector del mercado con un coste mucho más económico (349 dólares) y unas especificaciones acordes al mismo: procesador de doble núcleo Snapdragon 400 a 1,7 GHz, 1 GB de RAM, 8 GB de almacenamiento (ampliables mediante microSD) y una pantalla de 6 pulgadas HD LCD. Su aspecto no es tan elegante como el de Lumia1520, pero precisamente porque no competirá con él. Eso sí, no estará disponible hasta principios de 2014 y primero desembarcará en varios mercados asiáticos, aunque llegará a Europa.

De todos modos, tal vez la mejor noticia para Windows Phone no sea la llegada de estos nuevos dispositivos, sino el anuncio de que Vine y, sobre todo, Instagram por fin estarán disponibles en el sistema operativo. Una novedad tan importante que tuvo su propio momento de gloria en el evento de Nokia.