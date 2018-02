¿Tu móvil va más lento con Android Lollipop? Así puedes solucionarlo

Digámoslo claro: Android Lollipop, en líneas generales, es una auténtica chulada. Los usuarios de Android casi siempre hemos tenido complejo de inferioridad ante los iPhoneros, que solían disponer de un sistema operativo más bonito y, sobre todo, más rápido y eficiente. Pero Lollipop está acabando con eso.

Sin embargo es medianamente probable que seas uno de esos usuarios a los que la nueva versión de Android le haya traído más disgustos que alegrías. Pese a que el sistema operativo está distribuyendo una nueva actualización de software estos días, quizá aún estés experimentando algunos fallos.

Hoy te traemos una lista de los problemas más comunes que está originando Android Lollipop. Y, por supuesto, la manera de solucionarlos.

1.- ¡Ya no hay galería! No es un problema de vida o muerte, pero a algunos usuarios no les ha hecho mucha gracia. Parece que Android está apostando fuerte por su app genérica de fotos, con lo que su nueva versión operativa ha prescindido de la aplicación Galería, presente desde el principio de sus tiempos.

Como decimos, este problema no es un drama, ya que no afecta al rendimiento del teléfono, pero ha provocado que muchos usuarios echen de menos la antigua aplicación nativa, que, además, te ofrecía la galería dividida en subcarpetas. Si echas de menos la antigua Galería te adelantamos que no va a volver, pero puedes descargarte aplicaciones muy similares (por no decir idénticas) de la Play Store.

2.- La batería me dura menos. Uno de los principales objetivos de Lollipop era ofrecer a los usuarios una gestión más inteligente y efectiva de la batería para que pudiese durar más, pero no ha sido así en todos los casos.

Si eres uno de esos usuarios a los que la batería ahora les dura menos básicamente tienes dos opciones. En primer lugar, puedes restaurar los valores de fábrica de tu smartphone, lo que hará que el móvil se deshaga de toda esa 'basura' que has ido acumulando durante este tiempo.

Otra opción, más rápida pero también algo más compleja, es que elimines tú mismo los archivos temporales de tu móvil ¿Recuerdas que hacer esto en los ordenadores era medianamente común? Pues con los móviles pasa igual.

3.- Algunas aplicaciones me van muy lentas. Otro problema clásico: los lags y la lentitud del sistema operativo. Con la nueva versión de Android quizá experimentes que el móvil te va visiblemente más lento. En ese caso, antes de nada, hazte primero una pregunta: ¿el móvil va siempre más lento abras lo que abras, o solo en determinadas aplicaciones? Si la respuesta es siempre, puedes recurrir al consejo anterior: restaura los valores de fábrica del móvil. Es algo peñazo, sí, pero muy efectivo, créenos.

En caso de que te hayas puesto a analizar el funcionamiento del móvil y hayas comprobado que solo te van lentas algunas aplicaciones, tienes varias opciones. De entrada, ¿las aplicaciones que van lentas son muy antiguas o son recientes? Si son antiguas, quizá sus desarrolladores dejaron de actualizarlas y ahora a lo mejor presentan un desarrollo acorde a versiones anteriores de Android. En ese caso quizá lo mejor sería desinstalar esa aplicación (si no tiene actualización, siempre te va a dar problemas). No te preocupes, seguro que en la Play Store encuentras otras muchas que hacen la misma función.

En caso de que la aplicación que va lenta sea más o menos reciente, asegúrate de que tienes instalada la última versión disponible. Si no la tienes, actualízala. Y si la tienes, prueba a desinstalar y volver a instalarla. Puede parecer cutre, pero oye, ninguna app es perfecta y es muy probable que instalándola de nuevo vaya mejor.