Lumia 930 y Lumia 630: Ross y Rachel hacen peligrar el triunvirato

Microsoft y Nokia son como Ross y Rachel en Friends: todos sabemos que acabarán juntos, pero no cuándo. Aunque la compra no termine de cerrarse, está confirmada desde hace tiempo y probablemente se acabe el culebrón este mes. Y es que, ¿cómo no iban a terminar juntos si hacen tan buena pareja? La gama Lumia es la prueba y acaban de llegar dos nuevas evidencias.

Lumia 930 es la primera de ellas. Se trata de un gama alta (es decir, Snapdragon 800 de cuatro núcleos, 2 GB de RAM, pantalla de 5 pulgadas de gran calidad y una cámara que se partirá el lomo con las mejores del sector) con un diseño muy cuidado y Windows Phone 8.1. Como todos los buenos discos, tiene su dosis justa de metal; en este caso, en el borde.

El teléfono, por lo tanto, va dirigido a un público más dispuesto a gastarse dinero en un móvil. En concreto, unos 549 euros (sin IVA), una cantidad algo inferior a lo que se paga por uno de los miembros del triunvirato (iPhone, Galaxy S5 y HTC One), pero que ya está por encima de la gama media (la fórmula es sencilla: si no se puede pagar con un solo billete, es gama alta). Pudimos probarlo (poco y con una versión preliminar de Windows Phone 8.1, eso sí) en un evento celebrado en Madrid y, desde luego, tiene tablas como para ganar en campo de quien haga falta. Nadie contaba con él, pero ahí está, como el Atleti.

El Robin de este colorido Batman (hay un modelo negro que salva por los pelos esta analogía) es el Lumia 630, que además de compañero de aventuras del caballero oscuro es trino. En realidad hay tres modelos casi idénticos, dos de Lumia 630 (versión 3G y versión con doble SIM) y una de Lumia 635 (la única diferencia es la conectividad 4G); en todos los casos con el mismo diseño y patalla de 4,5 pulgadas. Y cuidado, villanos, porque Robin se ha pasado muchas horas en el gimnasio.

Las características están a medio camino entre la gama baja (512 MB de RAM, cámara de 5 megapíxeles) y la media (procesador Snapdragon 400 de cuatro núcleos, 8 GB de almacenamiento). El precio varía, pero en todos los casos es muy atractivo: 119, 129 o 149 euros (IVA no incluido), respectivamente.

Esto ya sería destacable en Android, pero lo cierto es que pocos fabricantes han conseguido terminales que den un buen rendimiento en este sector del mercado. Sin embargo, con Windows Phone es muy distinto, como lleva demostrando Nokia más de un año.

La experiencia con Lumia 630/635 es fluida y, en general, se desenvuelve sin problemas. Por si fuera poco, Windows Phone 8.1 trae novedades tan interesantes como necesarias (y, también es cierto, solicitadas). La plataforma de Microsoft por fin incorpora un centro de notificaciones y añade varias opciones de personalización a una pantalla de inicio que usuario ya podía modificar a su gusto.

Además, se ha mejorado la tienda de aplicaciones (otra de las tareas pendientes, aunque en este sentido lo más importante es llenarla) y se ha presentado Cortana, un asistente personal al que apenas hemos hecho caso porque por el momento solo estará disponible en Estados Unidos. Probablemente llegará al resto del mundo tarde o temprano, pero no importa. Ross y Rachel ya tienen bastante como para que compañías como Samsung, HTC o LG se preocupen. Y con razón.