Jugando a la consola con el móvil

Irónico, ¿verdad? Las compañías de videojuegos llevan ya unos cuantos años, desde el auge del iPhone en realidad, tirándose de los pelos por la tremenda cantidad de público que están perdiendo debido a que los juegos para móviles son más baratos, más sencillos y se pueden llevar a cualquier parte. Sobre todo, el metro y el váter. ¿Cómo combatir semejante rival, que cada vez es más numeroso, empieza a tener potencia para competir con las consolas de sobremesa y tienen todas las de ganar en esta cruenta batalla? Pues ya lo dice el dicho: si no puedes con tu enemigo, únete a él. O mejor, que él se una a ti.

No sé si sabéis que en noviembre se lanzaron dos nuevas videoconsolas, PlayStation 4 y Xbox One, de Sony y Microsoft, respectivamente. Nintendo va a su bola con Wii U, que se lanzó un año antes. Pues bien, las dos primeras están intentando potenciar un tipo de tecnología bastante curiosa: el uso de segundas pantallas para potenciar la experiencia de juego o para hacer una totalmente diferente. ¿Esto qué significa? Pues jugar con el móvil o con el tablet al lado para hacer cosas que no se pueden con el mando.

El ejemplo más claro de esto es Battlefield 4, juego de Electronic Arts que viene a ser el mayor competidor de Call of Duty. El modo comandante permite jugar a partidas multijugador de una forma diferente: en lugar de pegar tiros con un soldado a pie, estás en una aeronave que controla el juego y marcas objetivos, lanzas ataques estratégicos y puntúas de una forma diferente, pero también en el nivel general del juego. A su vez, es posible utilizar el tablet como mapa y para cambiar el equipamiento del soldado al vuelo entre muerte y muerte. Esto es menos impresionante, pero también útil.

Ambas tienen poco que ver con un juego de disparos, pero la han implementado para aquellos momentos en los que no se está cerca de la consola.

Algo parecido ocurre con Beyond: Dos almas. Este juego de Sony y desarrollado por el gurú David Cage tiene a Ellen Page y Willem Dafoe como protagonistas absolutos de una historia muy rara, tan rara que hay un ser extracorpóreo que acompaña a Page durante todo el juego, ayudándola tanto como la perjudica. Pues bien, si conectas un iPhone al juego, otro jugador puede manejar con el giroscopio al susodicho ser extraño y jugar como uno más. Es un modo cooperativo muy raro, sobre todo porque hace uso de un móvil, algo inaudito en el mundo de las consolas.

Microsoft es quien quizá lleva esta tecnología por delante, pues Sony ha decidido apostar más por su consola portátil, la PS Vita, para funcionar como segunda pantalla. Y aunque lo hace fenomenalmente, hasta el punto de que se pueden jugar en ella los juegos de PS4 sin retraso, no es lo mismo que poder usar el tablet para funciones secundarias.

Así, Microsoft, a través de Smartglass, tiene en su poder una gran herramienta de futuro. Y digo de futuro porque por el momento apenas ha hecho uso real más allá de mostrar puntuaciones o marcadores en juegos deportivos, pero aún así es una opción.

Es necesario seguir la pista a este tipo de apuesta porque pueden crear una fusión interesante: jugar con el mando en casa y seguir con la experiencia en otras partes y de forma adaptada al móvil. Solo con estos ejemplos ya se puede apreciar una tendencia curiosísima que ya está presente en otras formas de ocio, como ver la televisión.

¿O es que vosotros no comentáis en Twitter las tropelías del bueno de Chicote con hashtags raros? Soy muy fan del empleado esta semana, #chicosis, que resume muy bien el estado mental de la cocinera de La Barrica. Como podéis ver, ni para jugar a la consola vas a poder dejar el móvil al lado.