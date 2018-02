¿iPhone o Galaxy? Hay móviles que tienen mejor cobertura si eres zurdo o diestro

Como soy diestra, al coger la llamada de teléfono me he puesto el móvil en la oreja derecha. Mi móvil es un iPhone 6S Plus lo que significa que, casualmente, así voy a escuchar mejor la llamada. Si me lo pusiera en la oreja izquierda, y no estuviera en un sitio con muy buena cobertura, el sonido sería peor. ¿Existe entonces un móvil perfecto para zurdos? Sí.

Las antenas de los teléfonos móviles, incorporadas en distintos lugares de los terminales, han hecho que, sin quererlo, los fabricantes hayan diseñado teléfonos para diestros y para zurdos. Según un estudio llevado a cabo por un investigador de Dinamarca (Aalborg University), al coger el teléfono y ponernoslo en la oreja, nuestra mano interfiere con la antena de nuestro móvil.

En función de dónde esté localizada esa antena, en algunos teléfonos interferiremos más con la señal al cogerlo con la mano derecha y ponernoslo en la oreja derecha; y en otros cuando lo hacemos con la izquierda. Esto hace que cada modelo se escuche mejor por una oreja que por otra, aunque en algunos casos la diferencia es poca.

De esta forma mientras mi iPhone 6S Plus se escucha mejor por la oreja derecha, el Samsumg Galaxy S6 se escucha mejor por la izquierda, por lo que los dueños zurdos de este dispositivo son los que recibirán una mayor calidad de señal. Respecto a otros modelos, el Xiaomi mi5 y el Microsoft Lumia 640 también se escuchan mejor por la oreja izquierda y el HTC Desire 626, al igual que el iPhone, por la derecha.

Aunque no es la intención de los fabricantes hacer móviles para zurdos y diestros, aquellos que vayan a moverse por zonas de baja cobertura puede que quieran comprobar qué modelos encajan más con ellos para poder sacarles el máximo rendimiento y que sus llamadas tengan la mayor calidad posible.