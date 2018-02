El iPhone 7 podría liberarnos de la tiranía de las tarjetas SIM

El imperio de la tarjeta SIM -tal y como lo conocemos- podría tener los días contados. Según informa Financial Times, varias compañías se preparan para dar el paso a una tarjeta SIM electrónica que estaría integrada en los dispositivos. Apple podría ser una de las primeras compañías en utilizar esta tecnología en uno de sus nuevos iPhone, aunque no se espera que llegue este año.

Este cambio permitiría que los usuarios cambiasen de proveedor de forma mucho más sencilla, tanto cuando se hartasen de su compañía -algo que ocurre con cierta frecuencia, para qué nos vamos a engañar- o simplemente para usar el plan que mejor se adaptase a sus necesidades.

Actualmente es posible hacer esto, pero no de forma sencilla. Cambiar de operador supone extraer la SIM, introducir la nueva y, en ocasiones, reiniciar el dispositivo. No solo no es práctico, sino que llevar dos tarjetas encima es la forma más sencilla de perder una, las dos o la paciencia.

Otra propuesta común en el mercado es la doble SIM, que permite un cambio sencillo. Sin embargo, es algo que únicamente se ve en las gamas baja y media; en las altas no se ve tan necesario (si alguien se deja unos 700 euros en un teléfono, posiblemente el ahorro no sea su prioridad) y, sobre todo, no hay espacio. Cada milímetro del móvil está aprovechado al máximo.

Apple, por cierto, ya usa SIM electrónicas en sus iPad británicos y americanos, pero no dejan de ser terminales para los que la conectividad es algo secundario (no se utilizan para realizar llamadas) y en los que rara vez es necesario disponer de dos tarifas distintas (es mucho más sencillo contratar una oferta con más datos o de una empresa con mejor cobertura que utilizar dos tarjetas y cambiar según la situación).

Si, finalmente el iPhone 7 llega con SIM electrónica, será tras negociaciones que no conoceremos y muchas reuniones, eso sin duda. A pesar de ello, también es muy posible que haya quien se oponga.

Por el momento, de nuevo según la información que maneja Financial Times, Orange, Vodafone, AT&T, Deutsche Telekom y 3 Mobile están a favor de esta propuesta. En general, la industria no se opone a la tecnología... pero es muy probable que ponga pegas en sus contratos.

Por supuesto, también dependerá de los mercados. En aquellos en los que la compra de terminales libres no sea tan común, como España, los operadores tendrán mucho más poder. En estos casos la SIM electrónica permitirá cambiar fácilmente de compañía (lo cual ya será una ventaja); pero es muy posible que haya otro tipo de restricciones al doble uso.

No obstante, los fabricantes también tendrían mucho que decir desde el punto de vista del hardware. ¿Será el iPhone 7 el elegido?