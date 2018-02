El iPhone 6 se convierte en un móvil ‘mileurista’

Hace exactamente un año, los rumores mentaban que Apple lanzaría dos modelos de iPhone –lo que hoy es iPhone 5s y 5c-, y uno de ellos -decían- sería un terminal low cost para competir con sus rivales Android.

“¿Low cost? ¿Desde cuándo vendemos productos baratos?”, explicaban fuentes de la compañía en Europa.

Así, entendemos que Tim Cook regresa a los orígenes y lidera el lanzamiento de uno de los móviles, presuntamente, más caros del mundo, con precios no aptos para todos los públicos. La keynote de Apple 9.9.2014 alumbró el iPhone 6 de 4,7 pulgadas y su hermano mayor, el iPhone 6 Plus, de 5,5 pulgadas.

"Apple está apostando por apropiarse de un espacio, el de móviles de lujo donde tiene pocos competidores. Sin embargo, sus nuevos smartphones no ofrecen nada nuevo que no haya ya en el mercado. No se trata de aquel primer iPhone muy exclusivo y de alta innovación que presentó Steve Jobs; y no es probable que en España tenga una alta demanda tal y como está la economía", explica Pepe Cerezo, socio director de RocaSalvatella Madrid.

No en vano, en la tienda online de Apple de España, vemos los precios psicológicos con la coletilla ‘desde’, aunque si avanzamos a la alta gama de cada modelo, llegamos a un precio supremo, con los dígitos del nueve seduciendo al futuro comprador.

El iPhone 6 Plus de 128 Gb cuesta 999 euros, casi un sueldo mileurista; 130 más caro que el flamante iPad Air de 128 Gb; y unas 1,5 veces el salario mínimo interprofesional español.

Es cierto que las nuevas prestaciones de ambos iPhone podrían aniquilar las cámaras compactas, las consolas y también tu tarjeta de crédito. Es cierto que Apple sabe que lo que ha presentado ya lo tiene la competencia incluso desde hace más de dos años.

Sin embargo, los de Cupertino saben que “su público” no está en el territorio Android. Presume que los compradores del iPhone 6 están ya bajo su hipnótica luz evangelizadora. Y algunos analistas estiman que esa luz hará que coloquen en el mercado mundial hasta 80 millones de sus nuevos smartphones.

Además, la compañía juega con el efecto frenesí y la obsolescencia programada. En España, por ejemplo, los nuevos iPhone 6 salen a la venta el 26 de septiembre. Muchos usuarios correrán, se darán codazos para adquirir los primeros modelos de un presumible stock reducido. Se agotarán existencias, Apple lanzará el mensaje de agotados en el primer fin de semana y zas, ya ha creado una demanda artificial para Navidades.

Por otra parte, están los viejos usuarios, aquellos que tienen modelos inferiores al iPhone 4 y cuyos móviles se convertirán en un zapatófono cuando las apps, como Instagram, WhatsApp o Facebook, por ejemplo, no rueden desde el 17 de septiembre bajo la magia azul de iOS 8, su nuevo sistema operativo. Ellos también querrán pasarse a los modelos más actuales.

No obstante, sus precios pueden ser un desincentivo; pero España no es un país preferente. Apple ha apostado por el estándar phablet (más alto, más delgado, más curvo) para entrar –eso sí- dos años más tarde que su competencia en el mercado asiático; y venderlo como una supernovedad.

En China y resto de países de Asia, un móvil no es un móvil, porque sirve para sacarte un selfie, chatear, jugar en modo horizontal a un videojuego o ver la televisión en HD o hacer zapping en YouTube. Un móvil es muchas más cosas: es una phablet.

Y las phablets –entre 5,5 y 7 pulgadas-, dicen en la International Data Corporation (IDC), que desbancarán en ventas a los portátiles y sus primas, las tabletas.

Pero, ¿de verdad Apple piensa que podrá colocar terminales de 128 Gb de iPhone 6 y 6 Plus a 899 euros y 999 euros, respectivamente, en un país, como España, con una sangrante crisis económica?

Incluso con una financiación por parte de las operadores, el precio se puede disparar por encima de los mil eurazos. La tienda online de Apple, por ejemplo, financia a los nuevos iPhone –más finos, más altos, más guapos- al 16,02% TAE a tres años y por la friolera de 1.246 euros.

La respuesta a la pregunta, entonces no es si esos precios del iPhone 6 son o no inmorales. La pregunta es si tu banco o tu compañía telefónica te los financiará, en caso de que tengas solvencia y caigas bajo la seducción de una manzana mordida, ñam, ñam, que cada nueva cosecha te cuesta mucho, mucho, más cara.