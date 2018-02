HTC One M9 en el MWC: muy bien (pero)

La versión de 2015 del HTC One, M9, habría sido el mejor teléfono del mercado hace dos años sin despeinarse. Incluso este ejercicio podría haberlo logrado si contase con el factor sorpresa.

No obstante, su cuidado diseño y su elegante aspecto ya no pueden presumir de ser algo innovador, por muy bonitos que queden en la mano. Una obra de arte siempre impresionará, pero nunca podrá sobrecoger como la primera vez. Pero vayamos por partes.

HTC One M9 será tan buen teléfono como lo fue M8 -si no mejor- y eso es de lo mejor que se puede decir de un móvil. El problema es que esto ya no es suficiente. Gran rendimiento, cámara cercana a lo profesional o una pantalla de quitar el hipo son el mínimo que se espera de un gama alta en un mercado tan competitivo como el de la telefonía. La gente quiere ese 'algo más' y las compañías luchan por encontrarlo.

Le pasó a Samsung, que ha tenido que curvarse y jugársela este año para quitar el sabor agridulce que dejó el Galaxy S5, un grandísimo terminal que no aportó nada nuevo. Con ser el mejor no basta.

Por desgracia, HTC no tiene el mismo margen de maniobra que Samsung, así que tal vez no tenga tiempo para ir un paso más allá. El año en el que volvían por fin los megapíxeles al buque insignia de esta compañía justo han aparecido dispositivos que han hecho que esta noticia pase desapercibida. Y puede que hasta haya sido algo bueno, ya que las primeras reseñas no han sido del todo positivas. HTC culpa a un software no terminado... que es lo mismo que hizo con los ultrapíxeles. Veremos.

Ahora bien, si no juzgásemos el M9 en contexto, sino simplemente como un terminal nacido de la nada en un mercado que nunca hubiese visto algo parecido, sería una revolución. Su diseño todavía es sorprendente, su pantalla no decepciona y la sensación general es la de tener algo revolucionario en las manos. Es decir, que no debería decepcionar a nadie que no esperase algo más.

De hecho, la empresa tiene un gran producto entre manos, así que tal vez ahora lo que haga falta sea un esfuerzo en publicidad. El usuario medio no conoce el M8, porque tampoco conocía el M7. Si cruza la mirada con el M9 en el metro, todavía puede surgir un flechazo; un amor a primera vista que dure para siempre. Cómo conocí a vuestro smartphone.

¿Será esto suficiente? Eso es algo que solo pueden vislumbrar los analistas -o inventárselo, que también los hay que se tiran el pisto-, pero está claro que la materia prima está ahí. Como que lleva dos años. Ay, si a Samsung no le hubiese dado por coger una carretera con curvas...