HTC One M8, el Ferrari de los smartphones

No te puedes hacer un hueco en el mundo de los móviles si no ofreces algo diferente. Es eso o directamente competir contra decenas de marcas cuyos diseños son prefabricados y sus calidades son mediocres. HTC entendió esto con el HTC One de 2013 y ahora, el próximo mes de abril, llegará el nuevo HTC One M8, la segunda generación del mejor smartphone que puede hacer HTC.

Entre las características de este nuevo HTC One se incluyen una gran pantalla de 5 pulgadas, un procesador Qualcomm Snapdragon 801 de 2.3 GHz quad-core, 16 GB de memoria interna que puedes ampliar con tarjetas microSD, 2 GB de memoria RAM, una cámara UltraPixel de HTC junto a otra cámara trasera y una tercera cámara frontal de 5 megapíxeles para tus selfies, compatible con las rápidas redes 4G y un festival de sensores: acelerómetro, barómetro, sensor de proximidad, sensor de luz ambiente, giroscopio. Evidentemente, también tiene Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.0, NFC, conexión microUSB con soporte HDMI y la última versión de Android 4.4 Kitkat.

Estas son las características técnicas que podrás leer en cualquier sitio, pero ¿cómo es este smartphone?

HTC One M8 (esto último es lo que designa que es el termina de este año) es como un coche muy caro y de lujo, sabes que es caro y que posiblemente te costará pagarlo pero que tiene unos materiales dignos de la F1. Sabes que con un móvil más barato te valdría para todo lo que haces en el día a día, pero este HTC One es un símbolo de status, es una forma de decir que buscas lo mejor al precio que cueste. Un poco como Apple, pero en Android.

Y es así como se siente el nuevo HTC One, una vez lo tienes en la mano, con ese toque metálico cepillado, que al tacto es suave y con los nuevos bordes redondeados de esta edición, HTC ha logrado crear un smartphone premium de esos que deberían ganar premios de diseño. Pero sobre todo, lo que destaca del diseño y del primer contacto, es que aunque es grande, con una pantalla de 5 pulgadas, ni es demasiado pesado, ni es complicado de sujetar. Se amolda a tu mano.

Así que HTC ha logrado mantener el estado de HTC One como un smartphone de gran diseño, de grandes materiales y para un público exigente. Pero en esta edición, lo mejor del terminal está por dentro.

Tiene un nuevo chasis de aluminio que comparado con la edición anterior usa menos plástico, además de una nueva configuración de antenas. Es rápido, el nuevo procesador y los 2 GB de memoria RAM hacen que Android 4.4 KitKat corra lo suficiente como para olvidarte de qué era eso de retardos al abrir aplicaciones y en movimientos.

Y después, llegas a la cámara ¿Qué clase de brujería usa HTC? ¿Dos cámaras traseras? ¿Por qué? HTC tiene una cámara algo especial que define como UltraPixel. En realidad se esconde un sensor de 4 megapíxeles pero con unos píxeles más grandes, lo que le permite hacer fotos de mejor calidad, sobre todo en situaciones donde no hay mucha luz. Esta tecnología permite tomar buenas fotos, pero aun está por demostrar si esta tecnología es tan buena como predican.

Pero la gran pregunta, ¿por qué una segunda cámara? En realidad esta segunda cámara tiene una función de recoger información de la profundidad de campo cuando haces una foto, así cuando vayas a editarla, podrás elegir a posteriori donde quieres que se enfoque la foto. Sí, podrás enfocar tus fotos tras tomarlas.

No nos olvidemos de la grabación de vídeo, en alta definición (1080p), admitiendo varios formatos, entre ellos la cámara lenta.

Otra de las características que por desgracia es de buena calidad es su sistema BoomSound, y digo que por desgracia porque el par de altavoces en la parte frontal del HTC One suenan genial. Como todo poder, estos altavoces que se escuchan mucho mejor que cualquier otro smartphone del mercado, se puede usar para el bien (ver tus vídeos y series a un volumen razonable) o para el mal (poner música a todo volumen para que medio país pueda escucharla en el transporte público).

HTC One M8 se pondrá a la venta a mediados de abril por un precio estimado de 729€. Sí, los F1 no son baratos, pero si estás dispuesto a pagarlos obtendrás uno de esos móviles que dejan huella.