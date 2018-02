LG G3: la gama alta sabe así de bien

Cuando te acerques a una tienda a ver qué móvil comprar te encontrarás con tantos dispositivos, con tantos modelos, diferentes características, tipos de pantalla, tamaños e incluso marcas, que acabarás abrumado.

Si quieres un terminal barato, la oferta es amplísima. Si quieres un móvil con mejores características pero a un precio razonable, tienes mucho donde elegir. Si lo que quieres es un gran móvil y tu tarjeta de crédito te lo permite, tienes lo que se llama una gama alta con muchos móviles donde elegir. Y después, tienes los últimos lanzamientos. Ahí es donde entra el LG G3, que ahora mismo es uno de los mejores Android que puedes comprar.

El nuevo G3 es un monstruo, no de feo, pero sí de grande. Tiene una gran pantalla de 5.5, uno de los últimos procesadores de Qualcomm lanzados, 2 GB de memoria RAM, la última versión hasta el momento de Android (4.4 KitKat) y un diseño de interfaz muy acertado.

Pantalla y diseño

Lo primero que llama la atención, incluso el motivo número uno de LG para vendernos este gran terminal, es su pantalla. 5.5 pulgadas, con una resolución de 2.560 x 1.440 píxeles ¿Qué significa esto a casos prácticos? LG pone mucho empeño en que es la mejor pantalla del mercado y, si bien hay otros dispositivos que tienen resoluciones similares, me temo que en la práctica el tener una pantalla Quad HD –como ellos lo llaman– no es muy diferente de tener una pantalla Full HD como la del Galaxy S5.

Cuando reproduces un vídeo en 4K es cierto que la resolución se nota sobre todo en la definición de los bordes de cada imagen, pero eso es en vídeos 4K, que ahora mismo no existen muchos. La realidad es que el 90% del tiempo verás vídeos en una resolución 720p o inferior, si es desde redes sociales o WhatsApp. A lo sumo, vídeos en 1080p desde YouTube y conectado a una red Wi-Fi. Y en este caso lo vídeos se ven perfectos, pero no aprovechamos del todo la pantalla.

Otro punto de inflexión con el LG G3 es su nuevo diseño. Tras el primer LG Optimus G y el LG G2, la empresa coreana por fin ha creado un diseño en Android que es brillante, simple y fácil de entender. Aunque esto del diseño es algo subjetivo, LG tiene probablemente uno de los mejores diseños personalizados de Android del mercado.

Cámara rápida y con láser

Su cámara llama mucho la atención cuando lo estás comparando con otros dispositivos. Aunque pueda parecer que 13 megapíxeles no es demasiado, la verdad es que es más que suficiente para cualquier tipo de actividad. LG se enorgullece de incluir por primera vez una cámara con enfoque mediante láser, lo que significa que al lado de la lente hay un láser que se activa y controla el enfoque. En la práctica lo que permite es que puedes seguir a una persona moviéndose mientras haces una ráfaga de fotos o un vídeo y que el enfoque se centre siempre en lo que estás grabando. Y créeme, cuando esto lo haces con gente que se mueve mucho, agradeces el no tener que estar pulsando la pantalla para que la cámara reenfoque. La cámara es simplemente rápida, muy rápida.

El enfoque es quizá una de las características que más se echan de menos en móviles más baratos, además de la calidad en momentos de poca luz. Con el G3 hay una gran mejora en lo útlimo. Las fotos nocturnas siguen siendo algo que dejan que desear en prácticamente el 99% de los móviles, peor hay una mejora, ligera, pero mejora. Personalmente, aun teniendo un Flash LED de doble tono, normalmente intento evitar usarlo forzando el sensor a lo máximo.

Batería algo mayor y software

Hay dos elementos más que necesitas conocer del LG G3, el principal es su batería. Para los más técnicos, tiene 3.000 mAh, que se traduce en un terminal de gran pantalla, con 4G y demás, en algo más de un día de uso. Y yo soy de esos que no para de tener el móvil en la mano y revisar correo, redes sociales, hacer llamadas o mandar mensajes mediante Telegram o WhatsApp. Así que con un uso severo de todas las funciones, usando 3G, 4G y Wi-Fi, el LG G3 sorprende por darte más de un día de batería. Si lo desenchufo cuando me despierto temprano, puedo irme a dormir con un 20% o 15% de batería que al día siguiente aún me permitirá usarlo, aunque siempre en busca de una conexión para recargarlo.

Un último apunte de la batería del LG G3 es algo acerca de su composición, importante para los que se quejan de que la batería de su móvil pasa a durar cada vez menos a partir de los seis primeros meses. Según LG, al usar grafito en la batería han logrado que la batería mantenga la máxima carga posible durante mucho más tiempo. Evidentemente esto es algo que solo podremos comprobar a lo largo de los meses, pero es esperanzador para el que se gasta más de 500€ en un móvil y al año tiene que comprar otro porque la batería ya no es lo que era.

La última característica destacable que tienes que conocer es el software del LG G3. He comentado que su diseño es un aire fresco de sencillez y facilidad de uso, pero hay otras dos características propias de LG que merecen mención: por un lado el llamado Knock-Code, una función que te permite desbloquear la pantalla con una serie de toques en la pantalla, y por otro el Quick Remote, una función que pone en la ventana de notificaciones un pequeño mando a distancia para controlar tu televisor. Y cómo no, como ahora está de moda conocer todos los pasos que haces, G3 incluye LG Health que te permite ver tus avances en movimientos que haces todos los días.

LG G3 está a la venta por 599€, pero hay tiendas online que lo rebajan hasta los 500€. A este precio, y con la esperanza de que la batería dure más de lo que lo hacen la media de los terminales de gama alta como el G3, es sin duda uno de los mejores smartphones Android del mercado, sobre todo para quien le gusten las pantallas grandes y olvidarse su tablet en casa.