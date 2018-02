Galaxy Grand 2: Goku y las montañas

Los seguidores de Bola de Dragón están familiarizados con el concepto de 'fusión', que es básicamente lo que su nombre indica: la unión de dos personajes para crear uno más poderoso que coge lo mejor de cada uno. Sin embargo, es una técnica arriesgada, ya que si no se ejecuta a la perfección, el resultado es desastroso. Con los teléfonos de Samsung pasa lo mismo.

La duda es: ¿está Galaxy Grand 2 entre los destinados a salvar el universo o es tan inútil como un Yamcha bajo de forma? Realmente es un término medio, porque Goku solo hay uno.

Galaxy Grand 2 es un gama media en especificaciones y precio (en torno a los 450 euros libre). Su tamaño, es cierto, está algo por encima de lo común, pero la diferencia es demasiado pequeña como para apreciarla si no te lo dice Samsung. Todo esto hace que sea algo complicado encasillarlo, pero tampoco es lo suficientemente original como para suponer una categoría por sí mismo.

Su procesador Snapdragon 400 de cuatro núcleos a 1,2 Ghz y sus 1,5 GB de RAM son más que suficientes para un rendimiento aceptable y que, en general, no dará problemas. En este sentido, es recomendable desactivar S Voice, el Siri de Samsung, ya que retrasa mucho el funcionamiento del botón de inicio. No nos engañemos, da igual lo que diga Samuel L. Jackson: los asistentes de voz todavía no son prácticos.

Sin embargo, las aplicaciones más exigentes (juegos, principalmente) sufrirán ralentizaciones y aquí no hay una solución. Claro que tampoco es que se puedan instalar muchas, ya que únicamente tiene 8 GB de almacenamiento. Eso sí, se pueden ampliar con tarjetas microSD y, además, al activar el teléfono se obtienen 50 GB gratuitos en Dropbox durante dos años.

De todos modos, aquí lo importante es la pantalla, para bien o para mal. Y no tanto la aceptable calidad (pasa de WVGA a HD, pero vas a ver más granos que en una clase de 4º de la ESO), como el tamaño.

¿En qué momento pasa una colina a ser una montaña? ¿Cuál es la copa que convierte una noche alegre en una llamada patética a un ex? ¿A partir de qué pulgada se convierte un teléfono en una tableta? Preguntas para las que la ciencia no tiene respuesta, pero Samsung, al parecer, sí. Y Galaxy Grand 2 es montaña, roncola y phablet.

Esto se hace patente en funciones como Multi Window, que permite dividir la pantalla y mostrar dos aplicaciones al mismo tiempo (solo aquellas compatibles con esta opción, eso sí). Además, aunque la batería de 2.600 mAh no es ninguna maravilla, su duración sí lo es. Posiblemente tenga más que ver con una pantalla de menor calidad y un procesador menos exigente, pero el hecho es que con un uso normal, no tendremos que buscar un cargador al final del día.

El problema al que se enfrenta Galaxy Grand 2 es el mismo al que se enfrenta cualquier teléfono Android y tiene cinco letras y un número: Nexus 5. La diferencia de tamaño no es lo suficientemente notable como para que no compita con el mejor terminal en lo que a relación calidad-precio se refiere. El dispositivo de Samsung parece mucho más grande, pero lo cierto es que no lo es y eso no hay bolas del dragón que lo solucionen.

En cualquier caso, su precio no es muy superior y hay un gran número de personas que todavía no se plantea lo de comprar un teléfono por Internet. Quienes lo hagan, se encontrarán con una interesante fusión.