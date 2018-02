Este gadget permite a los ladrones averiguar tu PIN usando tu batería

Desde que empezamos a tener smartphones que cuestan demasiados cientos de euros, nuestros teléfonos se han convertido en un oscuro objeto de deseo para cualquiera que pase.

Es cierto que cada vez, por suerte, contamos con más herramientas en forma de apps o de medidas de seguridad dirigidas a que, si nos roban el móvil, el ladrón no sea capaz de usarlo o, al menos, no pueda acceder a nuestra información sensible.

Sin embargo, ya puedes imaginarte que esta lucha es una carrera de fondo en la que es muy difícil ganar, y a los enemigos de lo ajeno cada vez se les ocurren más cosas para complicarnos la vida. En este caso se trata de IP-BOX, un dispositivo que se conecta a nuestro iPhone y consigue desbloquearlo por muy bien bloqueado que lo tengamos.

Lo peor de todo casi es su precio: 120 libras (unos 125 euros), una cantidad irrisoria si tenemos en cuenta lo que el ladrón puede llevarse a cambio si desbloquea el iPhone: tu correo, tus fotos, tu información sensible...

El secreto está en la batería

Quizá te preguntes cómo es posible que se pueda acceder a un móvilque crees blindado. El truco está en la batería: IP-BOX ataca a lo bestia para intentar sacar tu código de desbloqueo. Pero claro, todo iPhone permite un número muy limitado de intentos antes de bloquearlo del todo, con lo que parece imposible que nadie pueda acceder, ¿no?

Pues no. El secreto de IP-BOX es que se conecta a la batería de tu móvil. Gracias a ello, cada vez que falla en la generación de una clave aleatoria, corta el suministro de batería y vuelve a empezar. De este modo, el móvil no puede contabilizar el número de intentos... hasta que el dichoso gadget consigue desbloquearlo.

Y claro, ahora la pregunta es: ¿Hay manera de evitar esto? ¿Hay algún tipo de método para que mi móvil no pueda ser –al menos por ahora– desbloqueado? Sí, sí que lo hay. Para empezar, IP-BOX funciona generando códigos de cuatro dígitos, con lo que, si tu clave tiene más, no podrá encontrarla. En caso de que tu clave apenas cuente con cuatro números, te recomendamos que la amplíes.

Otra forma de evitar el desbloqueo (aunque esta no depende tanto de ti) es a nivel de software: IP-BOX solo funciona en versiones de iOs anteriores a la 8.1.1. A partir de esa versión, Apple corrigió el fallo de seguridad. Si no has actualizado tu sistema operativo sería bueno que lo hicieras.