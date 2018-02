Esta tecnología cargaría tu móvil en segundos sin necesidad de batería

Científicos de la Universidad Central de Floridad han creado un prototipo de batería que puede ser recargada en tan solo unos segundos y permite hasta 30.000 recargas antes de que comience su degradación, cuando una estándar de litio (usadas actualmente) solo admiten hasta 1.500 recargas y con un tiempo por recarga muy superior.

Esto se ha podido realizar gracias al desarrollo de supercondesadores de un tamaño adaptable a los teléfonos móviles, porque aunque esta tecnología ya era conocida, hasta la fecha eran demasiado grandes y pesados como para poder ser introducidos dentro de la carcasa de cualquier terminal. Era inviable.

Ahora, gracias a estas investigaciones en la Universidad Central de Florida, el tamaño podría reducirse drásticamente debido a la inclusión de nanomateriales bidimensionales como el grafeno. Los supercondensadores almacenan electricidad estática sobre la superficie de un material, en lugar de utilizar reacciones químicas como en la baterías actuales.

Nanomateriales en los supercondensadores | Universidad Central de Florida

Esto, en una visión práctica, supondría que no tendríamos que cargar el teléfono móvil cada día, puesto que estas nuevas formas de batería llegarían a durar hasta una semana con una simple recarga de apenas unos segundos. ¿Suena atractivo, verdad?

También podría tener una aplicación práctica, apuntan los investigadores, en el campo de los coches eléctricos. Actualmente uno de sus mayores hándicaps es la corta autonomía que tienen debido a sus baterías, pero con los supercondensadores esto daría un giro radical y los harían mucho más autónomos.

No obstante, desde la Universidad Central de Florida llaman a la prudencia. Estos supercondensadores aún no están preparados para su comercialización, pero están trabajando actualmente para patentar la tecnología y, quien sabe si en un futuro no muy lejano, todos podamos beneficiarnos de ella en nuestros móviles.