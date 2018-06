Funciones de tu iPhone que no sabías que existían

Si has cambiado de móvil y has optado por elegir un iPhone es posible que no conozcas todas sus características y trucos que puedes hacer con él. Aunque es bastante diferente a un sistema Android, podemos hacer las mismas cosas e incluso más. En este vídeo te vamos a explicar características ocultas que tal vez no conocías de este sistema operativo. Si por cualquier motivo necesitas saber en qué momento te llego un mensaje, aunque en la app de mensajes no se especifica a simple vista, si arrastramos con el dedo la pantalla a la izquierda, en la parte derecha veremos la hora en que se envía o llega cada mensaje.

Los siguientes turcos están orientados al navegador de iOS. Si estamos en una página web y hacemos scroll hacia abajo, para volver a la parte superior tan solo tenemos que pulsar encima de la hora dos veces. Por otro lado, algunas versiones para móviles de las webs no son cómodas. Si pulsamos en el cuadro con una flecha que mira hacia arriba de la barra inferior, podemos encontrar la opción "versión de escritorio".

Por último, si eres de las personas que escucha música antes de dormir, este truco te encantará. Si te duermes y tienes miedo de que esté toda la noche el iPhone reproduciendo música, puedes programar una opción para que esta se detenga. Simplemente nos vamos al temporizador, elegimos una cantidad de tiempo y, en la opción de "al finalizar", hacemos scroll hacia abajo hasta encontrar "detener reproducción". Al llegar a 0 no sonará una alarma, sino que dejará de reproducir la música.