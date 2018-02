Una empresa prevende iPhone 6s de oro de 24 quilates antes de que Apple lo desvele el 9-S

Aún no se sabe a ciencia cierta cómo será ni siquiera si su nombre será iPhone 6s, pero ya es posible reservar una versión de lujo del smartphone que Apple presentará el 9 de septiembre.

Todo, gracias a Goldgenie. La compañía que lanzó hace unas semanas una edición especial del HTC One M9 para rendir homenaje al león Cecil, permite ya a los usuarios reservar su lujoso modelo del supuesto iPhone 6s.

La empresa ofrece el dispositivo en oro de 24 quilates, oro rosa o platino y, además, los compradores podrán personalizar aún más el próximo iPhone con un grabado a su elección en la carcasa.

El modelo creado por Goldgenie aún no tiene precio (hasta que Apple no haga público el del dispositivo, la empresa de productos móviles de lujo no hará lo propio), pero sí ha anunciado que los interesados podrán hacerse con el modelo a solas o acompañado con un Apple Watch de lujo.