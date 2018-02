Diez cosas que puedes hacer con la cámara de tu teléfono

Los adictos a contarlo todo a través de la cámara del teléfono no dejan de hacerlo via Twitter, Snapchat o Periscope, ya sea estando en un concierto, haciendo running o sentados en la mesa de un restaurante.

Si el teléfono decimos que es ya un pequeño ordenador portátil, aparte de una extensión de nosotros mismos, con la cámara podemos decir algo similar, ya que es una auténtica navaja suiza con multitud de funciones.

A continuación te presentamos nuestro decálogo de usos alternativos a las fotos:

1.- Tomar notas. Se acabaron las viejas Moleskines o usar las aplicaciones de notas de forma aburrida: lo que mola es poder capturar algo y hacerle dibujitos con la parte importante y guardarlo. Las apps de notas más utilizadas incorporan esta opción.

2.- Montarte una red de vigilancia. Si no tienes pasta para montarte un circuito de vigilancia con cámaras externas, puedes utilizar la cámara de un teléfono que no uses en su lugar (te contamos cómo en este enlace). Así, podrás mandar la imagen a un ordenador y vigilar un punto concreto o ese lugar donde no dejas subir a tu mascota. Por cierto, si tu animal se siente muy solo en casa, el viejo móvil te puede servir para hablarle y hacerle compañía.

3.- Guardar contactos. ¿Tienes un trabajo en el que todavía se dan tarjetas de contacto en lugar de agregar a Linkedin? Con la app Scannable puedes colocar las tarjetas que tengas y él se encarga de extraer la información básica y guardarla como nuevo contacto en el teléfono.

4.- Traducir textos. El traductor de Google traduce desde hace tiempo a partir de imágenes que hagas con tu cámara.

5.- Mejorar la seguridad vial. Nexar es una app estadounidense muy famosa en Latinoamérica y que sirve para registrar con la cámara del teléfono del conductor las vicisitudes del tráfico. Reconoce matrículas y analiza la velocidad y trayectoria de los coches de los que te cruzas, elaborando un ranking de conductores.

6.- Atrapar Pokémon (y otros juegos). La realidad aumentada ha venido para quedarse y parece que cada vez vas a usar tu cámara más para juegos como 'Pokémon Go' que para hacerte selfies.

7.- Observar el cielo. En verano tenemos más oportunidades de disfrutar del cielo y las lluvias de estrellas. Descárgate Sky Map o alguna app para aficionados a la astronomía y a disfrutar.

8.- De calculadora. Que sí, que todos los teléfonos tienen una utilidad para hacer cálculos, pero con la app Photomath podrás resolver problemas matemáticos con una foto.

9.- Ahorrar dinero. Escaneando códigos de barras en tiendas físicas podrás ver si te están tongando con el precio de un producto y lo puedes adquirir más barato online.

10.- Escanear textos. Aparte de Scannable tienes otras apps como CamScanner (Android) o Microsoft Office Lens (Android / iOS / Windows) para escanear textos.