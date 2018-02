Cuatro cosas con las que crees que ahorras batería de tu móvil, pero te equivocas

Es una de las máximas preocupaciones del ser humano del siglo XXI. Desde que aparecieron los teléfonos móviles, hay una pregunta que no deja de atormentar al ciudadano medio: ¿Cómo ahorrar batería en el móvil? ¿Qué puedo hacer para que dure más? A día de hoy, equipados con smartphones cuya recarga apenas suele durar un día, incluso los 4-5 días de batería -que hace diez años nos parecían pocos- nos vuelven ahora nostálgicos.

En los últimos años, todos los consumidores hemos aprendido una serie de trucos que, dicen, ayudan a que ahorremos batería. Pero, ¿son todos ciertos? Hoy derribamos cuatro mitos que en realidad no te ayudan a ahorrar batería. De hecho, te ayudan a todo lo contrario:

1.- Usar un 'app killer'.

Uno de los primeros consejos cuando nacieron los smartphones: “Bájate una app killer; que te permite cerrar las aplicaciones que no estés usando en ese momento”. Ojo, que una herramienta de este tipo puede dar muy buenos resultados si la usamos bien... y muy malos si la usamos mal. Si resulta que hoy he entrado en la app de mi banco y no lo volveré a hacer en unos días, o he usado la aplicación para pedir comida que volveré a usar la semana que viene, sí podemos cerrar esas aplicaciones con un 'app killer'.

Ahora bien: estas herramientas poco nos van a ayudar si queremos cerrar alguna aplicación que no estamos usando ahora, pero que usaremos a lo largo del día. Vale que al cerrarla dejará de consumir batería. Sin embargo, ¿te imaginas cuánta consumirá cada vez que volvamos a abrirla y vuelva a cargar todo lo que contiene? Si sueles abrir esa app algunas veces al día, mejor no la cierres.

2.- Correo de actualización automática.

Si tienes varias cuentas de correo, seguramente uses aplicaciones que ojearán tu bandeja de entrada, qué sé yo, cada minuto o cada cinco minutos. Esto puede estar bien si realmente tu trabajo y tu día a día dependen de ello, pero, ¿pasa lo mismo con todas? ¿De verdad necesitas que tu móvil refresque cada minuto los correos que te llegan a esa cuenta que te hiciste con 17 años y que apenas usas?

Ojo, no decimos que cierres la aplicación (recuerda el punto anterior), pero sí que aumentes la frecuencia de tiempo de 'refresco' de tu bandeja de entrada o que, directamente, la actualices de manera manual. Créenos: varias de tus cuentas de correo te lo agradecerán, y tu batería más.

3.- La señal Wifi, siempre conectada.

Las ciudades están llenas de puntos Wifi de libre acceso. Por tanto, si vas caminando por la calle, mantienes la señal de Wifi encendida por si puedes conectarte a una y ahorrar en batería y, ya de paso, en tu conexión de datos. Lógico, ¿verdad? Pues no. ¿Imaginas lo que significa que tu móvil, si estás en movimiento, vaya buscando redes Wifi de manera automática cada 50 metros? ¿Imaginas lo que supone eso para tu batería? Si vas a estar en movimiento, mejor tira de tu conexión de datos. Si no, tus buenas intenciones acabarán siendo contraproducentes.

4.- Vibración en vez de sonido.

Son muchas las personas que, cuando tienen poca batería, deciden desconectar el estruendoso sonido del móvil y dejar el relajante vibrador. Ojo, a ver, ¿estás seguro? ¿De verdad lo has pensado bien? ¿No te estarás dejando llevar por tu percepción psicológica? Piénsalo: ¿qué puede consumir más batería? ¿Un sonido automático... o un vibrador que, para funcionar, lleva un motor? Si a tu móvil le queda poca batería o estás en un sitio sin demasiado ruido, prescinde de la vibración, por lo que más quieras.